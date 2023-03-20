Кемеровский «Кузбасс» стал вице-чемпионом России

Кемеровский "Кузбасс" стал "серебряным" призером чемпионата России по хоккею с мячом

В воскресенье, 19 марта, кемеровский «Кузбасс» в пятый раз в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России по хоккею с мячом. В борьбе за «золото» кемеровчане в финальной игре уступили в Хабаровске местному «СКА-Нефтянику».

Победителям помогли родные стены. Стадион «Ерофей» принял рекордное количество зрителей - свыше девяти тысяч человек. И все же прогнозы болельщиков, причем из разных городов, были 50 на 50. Опирались на статистику нынешнего регулярного чемпионата. Напомним, дома хабаровчане в сезоне 2022/2023 выиграли у кемеровчан 6:4, а в гостях уступили им 3:7.

Команды, по признанию болельщиков, комментировавших матч в социальных сетях, играли в так называемые «качели», периодически обмениваясь острыми атаками. Затем пошла вязкая борьба, пока финский легионер - хабаровчанин Туомас Мяаття - на 26-й минуте встречи не взял игру на себя: он обвел сразу пятерых кузбассовцев и выложил на добивание мяч Алану Джусоеву, который без труда открыл счет. После перерыва армеец Роман Дарковский удвоил преимущество хозяев.

Интригу в поединок вернул лучший бомбардир сибиряков этого сезона Александр Егорычев. Сольный проход кемеровчанин на 67-й минуте завершил точным ударом.

Кемеровчане вскоре имели несколько шансов сравнять счет, но надежно играли защитники хозяев. А за восемь минут до финального свистка они полностью сняли вопрос об исходе матча. Победный третий гол хлестким ударом после углового забил капитал армейцев Юрий Шердаков.

- Наше «серебро» заслуженное, абсолютно по игре. Можно, конечно, вспомнить не назначенный в ворота соперника пенальти, два потерянных судьей угловых. Но в таких случаях надо просто играть на две головы лучше. В этом году не получилось. Но, как говорят, Бог любит троицу - в минувшем году мы были «бронзовые», сегодня «серебряные», значит, в следующем сезоне непременно станем чемпионами, - поделился своими эмоциями в соцсети «ВКонтакте» кемеровчанин Александр Панин.