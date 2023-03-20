В Кузбассе пьяный лихач устроил ДТП с шестью пострадавшими

В легковушке пострадали водитель и два пассажира. Фото: Соцсети

Сразу шесть человек пострадали в ДТП, случившемся в Белове в воскресенье, 19 марта, на улице Пушкина. И лишь по счастливой случайности все пострадавшие отделались травмами легкой и средней степени тяжести.

Подробности аварии, произошедшей около 6.45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. По предварительным данным, виновником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze. Молодой человек ехал слишком быстро и в какой-то момент, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом «Луидор», который перевозил работников одного из городских предприятий.

В результате столкновения оба водителя, а также по два пассажира в каждом из автомобилей получили различные травмы. При этом, в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии опьянения, что подтверждено результатами освидетельствования: уровень алкоголя в его организме почти в три раза превысил допустимый.

Ранения получили и два пассажира микроавтобуса вместе с его водителем. Фото: Соцсети

- На водителя, нарушившего ПДД, составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде, что влечет за собой штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Также его привлекут к ответственности за совершение ДТП с причинением вреда здоровью пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В связи с этим случаем полиция Кузбасса призывает жителей области своевременно сообщать в полицию, если на дороге появится неадекватный или пьяный водитель. Возможно именно это сообщение спасет чью-то жизнь!