Команды предприятий СУЭК – призеры конкурса «А ну-ка, мамочки!»

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Команды шахты имени В.Д. Ялевского и Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» стали призерами состоявшегося в Киселевске традиционного городского конкурса «А ну-ка, мамочки!».

В спортивном зале оздоровительного комплекса «Юность» свои спортивные и артистические способности проявляли шесть команд предприятий и учреждений города. Навыки хозяек и сноровка пригодились в эстафете «Большая стирка». Сплоченность и координация движений были необходимы на этапе «гусеница». Слаженность действий запомнилась в испытании «одень ребенка на хоккей». Капитаны команд ловили рыбу в импровизированном водоёме. Завершились соревнования традиционными «Большими гонками» (прыжки в мешке и на большом гимнастическом мяче, супер-баскетбол с гигантскими шарами, «туннель» и «цепочка».

И практически на всех этапах команды, представляющие предприятия компании «СУЭК-Кузбасс», показали достойные результаты. Помогли в этом сплоченность и позитивный настрой. Как отмечает организатор команды шахты имени В.Д. Ялевского Евгения Нечаева, в состав коллектива под названием «Черное золото» вошли представительницы самых разных шахтовых профессий. Например, Анастасия Русина трудится приемосдатчиком на погрузке. Татьяна Быкова - машинист стацустановки. Ольга Пчелина - пробоотборщик ОТК.

Считается, что шахта - мужское дело, но здесь присутствует много профессий, где трудятся женщины. Вот и визитка «Черного золота» была посвящена женской работе – на производстве, дома, с детьми, на кухне. Не забыли девушки и про то, что женщина должна быть красивой везде и в любое время суток. В итоге за «визитку» команда шахты получила самый высокий балл. Показали горнячки свою спортивную закалку и в самом сложном этапе – «Большая гонка». Здесь девчата тоже были первыми.

По итогам соревнований команда шахты имени В.Д. Ялевского стала «серебряным» призером. «Бронза» – у Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс». Команды были награждены грамотами, памятными подарками, сладкими призами и абонементами в плавательный бассейн.

Маркшейдер шахты имени В.Д. Ялевского Ксения Соловьева считает, что такие мероприятия нужны, прежде всего, для сплачивания коллектива, поднятия настроения и повышения престижа женских профессий в угольной отрасли.

- В подобных конкурсах мы раскрываемся. Проявляем свою смекалку, обаяние, спортивную форму. Мы все мамы. У нас есть семьи и дети. И мы постарались показать, что без женщин, без мам, в этом мире не обойтись. На этом конкурсе в качестве болельщиков присутствовали наши мужья и дети. Очень приятно, когда за тебя болеет не только твой коллектив, но и родные люди.