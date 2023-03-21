Жители Кузбасса собрали для бойцов СВО новую партию гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь бойцам СВО собирают в Кузбассе всем миром

Гуманитарную помощь для наших солдат, защищающих Донбасс, собрали жители Анжеро-Судженска. Всего за одну неделю. Кто деньгами, кто сам покупал.

- Всего мы «живыми» деньгами собрали порядка 78 тысяч рублей. Если собрать все вложенные в гуманитарную помощь средства, получилось 150 тысяч рублей. На «живые» деньги приобрели 15 камуфляжных костюмов, четыре камеры ночного видения, два генератора, другие необходимые вещи. Неравнодушные граждане, такие, например, как предприниматели Юрий Тарасенко и Александр Голованов, принесли бензопилы, налобные фонари, - рассказала «КП»-Кемерово» пресс-секретарь администрации Анжеро-Судженска Ирина Азикаева.

Бизнесмен Юрий Тарасенко уже не первый раз помогает бойцам СВО. В феврале он с друзьями собрал трехтонный прицеп, в основном со строительными материалами - лопатами, топорами, досками - и лично на своей машине отвез все это на Донбасс.

А местный предприниматель Александр Голованов и вовсе пожертвовал для одного из наших воинский отделений собственную «Ниву» с прицепом. На передовую автомобиль доставил его сын.

Продукты питания жители Анжеро-Судженска несли коробками - крупы, тушенку, подсолнечное масло, мед, орехи, конфеты, печенье, чай, кофе, то, что долго хранится. Дети из местных садиков нарисовали для наших бойцов сотни рисунков.

К сбору гуманитарной помощи, кажется, подключился весь город - взрослые, дети, студенты, школьники, пенсионеры. Работницы местных ателье сшили для бойцов спецоперации 15 жилетов из теплой овечьей шкуры, обшили их камуфляжной тканью. Работали по вечерам после работы. Местные домохозяйки, узнав об этом, помогли с нитками, фурнитурой.

- Мы с мужем собрали несколько небольших коробок с нитками, подруги, шьющие на дому, принесли молнии для курток. Так и получилось, как говорят, с миру по нитке, - рассказала «КП»-Кемерово жительница Анжеро-Судженска Марина Иванова.

Во вторник, 21 марта, собранный жителями гуманитарный груз заберет для своих однополчан наш земляк - командир одной из воинских частей, возвращающийся после отпуска снова на передовую СВО.

- Я горжусь, что в нашем регионе живут такие беззаветно преданные Отечеству смелые и отважные мужчины и не менее замечательные женщины, которые после работы собирают солдатам посылки и пишут письма поддержки, - поддержал волонтеров губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.