Инвестиции в кузбасский курорт Шерегеш увеличат до 181,5 миллиарда рублей

Инвестиции в развитие Шерегеша увеличат до 181, 5 миллиарда рублей

В Кузбассе подготовили изменения в Стратегию развития СТК «Шерегеш», которые позволят увеличить инвестиции развитие курорта до 2035 года с ранее запланированных 150 миллиардов рублей до 181,5 миллиарда.

- Дополнительные инвестиции позволят увеличить число спальных мест в гостиницах курорта с 11,5 тысяч до 47,3 тысяч спальных мест, что позволит обеспечить 3,4 млн посещений в год. А Протяженность трасс возрастет уже не два раза как предполагалось ранее, а в четыре, с 56 - ти до 200 километров, в пять раз больше на курорте станет столовых, кафе и ресторанов, - рассказал «КП» - Кемерово», заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей Алексеев.

Воплощать инвестиционную стратегию развития СТК «Шерегеш» власти Кузбасса будут в несколько этапов. До 2025 года обновят базовую инфраструктуру курорта, к 2030 - му повысят турпоток, а к 2035 году все эти показатели достигнут наивысшего роста.

В администрации Правительства Кузбасса уточнили, что на курорте планируется создать современный медицинский центр, который позволит оказывать квалифицированную помощь во всех областях медицины.

- Мы будем регулярно обновлять Стратегию развития курорта, чтобы она максимально соответствовала меняющимся экономическим условиям и не тормозила процесс развития, а напротив, ускоряла его. Главное, что необходимо обеспечить – доступность отдыха в «Шерегеше» для кузбассовцев. Развитие внутреннего туризма - приоритет, который обозначен Президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Интересный факт! Если верить проведенному ведущей российской консалтинговой компании Strategy Partners статистическому анализу, СТК «Шерегеш» является вторым по посещаемости курортом в России. В 2022 год его посетило рекордное за всю историю количество туристов - 2,6 миллиона человек.