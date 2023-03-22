«За землю Русскую!»: кемеровчанин оставил успешный бизнес и построил музей «Слова о полку Игореве»

Алексей Патшин сделал перевод «Слова о полку Игореве» и построил музей самой знаменитой книги Древней Руси! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Такой музей в стране один.

...Истинно.

А в начале XXI века, когда все только начиналось, и Алексей Петрович Патшин вошел в половину опустевшего тещиного старого домика на окраине Кемерова и начал стройку...

- Строители удивлялись: «Петрович, че строим-то? Крепость?...» - вспоминает автор музея одной книги - «Слово о полку Игореве» - Патшин и ведет меня по горницам, показывает... - Вот здесь был угол прямой, я сделал округлый. А пришел в другой раз - потолки подвешивают, и головой почти их достал. «Стоп», - сказал. - «Поднять высоту». - «Но зима, как крышу ломать?...» И решил: «Ломаем полы, уходим вниз на полтора метра». И так потолки стали трехметровыми. И появился «княжий» подвал с 23 арками в стенах... И музей рос и вырос до 260 «квадратов»...

И снаружи музей, открывшийся в 2022-м, похож на терем. Внутри него книги, книги... И не только «Слово о полку Игореве» (разных изданий), но и жития и другие...

И в стенах живет Русь XII века, и висят щиты, лежит старинная утварь... И две музейные кошки живут в XII веке...И в дом-музей приходит музыкант с гуслями... И в каждом госте просыпается русская душа... И, напомню, XII век - это время среди русичей - врозь, и потому уже победны набеги степняков, и монгольская туча наползает и вот-вот зальет Русь не дождем - кровью... И все это из истории и звучит из «Слова...». И урок, и боль, и наказ быть вместе... И создатель музея цитирует отрывки с тяжелыми древнерусскими глаголами, и они гремят, как набат.

Поворот

Но как «Слово...» изменило судьбу?..

Алексей родом из деревни, сирота, книжник. В детстве он каждую неделю носил книги из библиотеки в отстиранном мешке из-под картошки. Так много, быстро читал. И книжки были по истории, особенно Древней Руси. И в юности сделал шлем русского воина, и с братом - копье... Потом, в университете, писал научную работу, на английском, но... решил поискать эпиграф... древнерусский. Перечитал летописи. А открыл «Слово о полку Игореве» - и влюбился, «пропал». Но вскоре «Слово...» отошло на второй план, ведь женился, ребенок, работа...

Но его продолжало звать не только «Слово...». Алексей - поэт. И он в 1996-м поступил уже в Литинститут, учился, счастливо шагая к мечте. А 12 марта 1996-го, в который раз перечитав и почти продравшись сквозь вязь старинного письма и смыслов, понял, что хочет полностью понять «Слово о полку Игореве». И что исследований и десятков переводов за два века ему мало, тайны «Слова...» открыты не все. И он записал на обложке, что сделает и свой перевод: «... одолею. Все одно одолею».

А дальше... Дефолт, денег на дорогу в Москву, окончить Литинститут, не стало, пришлось бросить.

- И что делать? Пошел в бизнес, строительный, быстро рос...Работал замгендиректора компании, большие получал деньги. Но наступил день и заболел музеем «Слова...».

- И Вы ушли из бизнеса, чтобы построить музей?

- Да. Я понял, что то, чего хочу, имеет значение для всего русского мира.

И он, словно после майской грозы, дышит с тех пор радостью и «Словом...».

...А потом экспертное жюри узнало про его музей, и Патшин стал лауреатом Национальной премии «Лучшие книги, издательства, проекты года - 2022», и он в начале марта в Москве получил награду... И, поблагодарив жюри, сказал, что работа продолжается,... но не сказал, что не только над пополнением музея.

Кемеровчанин Алексей Патшин получил Национальную премию за создание им музея книги «Слово о полку Игореве»! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Но и… над его переводом «Слова...»! Перевод готов, опубликован в регионе в 2002-м. Но 63-летний Патшин продолжает его шлифовать. И у него готова к печати его книга о «Слове...», с его расшифровкой 49 «тайных мест»!

...И напомню о событиях в «Слове...»: на дворе 1185 год, Русская земля после бывшего единения, расцвета - уже в междоусобицах, внешние враги напирают, делят, молодой князь Игорь в не особо спланированном походе губит дружину, пленен, бежит из плена... На Русскую землю навалился весь мир. И как жить, быть, победить?

И что с автором дальше? Возможно, случилось все так...

Тайна автора «Слова...»

...Бой продолжался.

Русская крепость в огне не сдавалась.

Старик-воин передал отроку - спасти рукопись, которую не раз читал при князьях. Этот труд - его, написано дерзко, умно, кое-где правда спрятана, ведь, если все выпады его против раздрая князей поймут, с призывом к единению - ему смерть... Жестокое время - XII век. Пошли набеги на Русь. Горит она, костьми усеяна...

Будут ли следующие века добрее, с единством, с миром?

Мы знаем, будет трудно, но мы соберемся не раз, и в последний раз - в СССР.

...Бой догорал. Мальчишка с пакетом под рубахой оглянулся на далекую крепость и, задыхаясь, плача, рванул через лес.

...Пройдут века. Список с текста «Слова о полку Игореве», с призывом к единению русичей, найдут в монастыре в конце XVIII века, опубликуют в 1800-м. Пройдут еще века… Но «Слово...» не забыто. Но вердикт ученых - автор так и не известен.

Но Алексей Патшин (литературный псевдоним Белогвардеец, связан не с Гражданской войной, он воин света), опираясь не только на перевод с древнерусского, но и на поэтическую интуицию, на смысловое поле,... автора «Слова...» нашел! В строке путаного абзаца «... ходы на Святославля песнотворца...» доказал, автор - по прозвищу Ходына! Еще в конце XIX века историк Забелин нащупал такой ход.

- Но впервые столь ясно и убедительно в моем переводе звучит, кто автор! Воин с необычайно широким кругозором, необычайно художественно одаренный, и, возможно, он был в походе с Игорем... - гордится им Патшин. - А в другом месте я сделал пробел, отнес строку к абзацу ниже, предложил иную смысловую расстановку текста и... нашел, где родился Ходына! Отделил от плача по погибшим - неуместного в такую минуту трубача. И все встало на свои места, и... Встал трубач... «Заревели трубы городеньские: потомки Ярославовы и Всеславовы!», с призывом на общую борьбу. И по мне, труба, трубач - это автор, и он родом из города Городень, из Гродно, с Белоруссии! И так шаг за шагом я и открыл это в 2002-м - автор Ходына из Гродно. И его «Слово...» - беспримерный подвиг патриота, поэта-гения... И «Слово...» - объединяющая национальная святыня, время которой пришло.

...История сделала очередной круг, думаю я, слушая Патшина. Он начал переводить и строить музей в спокойное, вроде, время. А закончил с началом СВО... И это не совпадение - судьба.

И медаль к ней! Вручение прошло в Москве, в Союзе писателей... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

- Я безвылазно жил в XII веке столько лет. А вышел из него в начале марта 2022-го, увидев впервые репортаж: «...В Северодонецке нацформирования и иностранные наемники... принудительно расставили местных жителей вокруг занятых жилых домов...» И это река Северский Донец, и это те же драматические места, что и в «Слове...», когда князь Игорь бежал из плена в XII веке... Военный конфликт тогда был другой, с другими. Но совпадения потрясли. Стало настолько больно. Повторяется все, - делится Патшин. - Казалось бы, «Словом...» давно в предостережение явлено: и как погибелен раздор для славян, и к чему всегда ведет, и в выигрыше всегда останутся те, кто вдали, кто все разжег, и говорит в конце примерно так: «Ай, любо как, тут один лежит, там северянин лежит, а моя дружина целая...»

И говорит про знание, добытое им в «Слове...»:

- И все это не может принадлежать только мне. Вставленное в сегодняшний контекст переломных событий, оно приобретает цивилизованное значение для русского мира... И, прежде всего, мы единый народ... И будет отрезвление, осветление умов. Но и большая затратная цена будет - врагам на радость.