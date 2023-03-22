Сборная России по хоккею с мячом пригласит кузбасских школьников в гости

С каждым годом игра кемеровского "Кузбасса" становиться ярче и результативней

Сборная России по хоккею с мячом во время праздника русского хоккея, который пройдет в Кемерове с 23 по 27 марта, намерена пригласить на свои тренировки и матчи детей из кемеровских детдомов. Об этом в среду, 22 марта, на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Ильяс Хандаев.

- Для нас это важно. Ребята должны увидеть лучших игроков страны, напитаться их спортивным духом, перенять само чувство победителей. Чтобы это чувство постоянно присутствовало в их жизненной мотивации. Ребята из команды с удовольствием пообщаются с юными кемеровчанами, расскажут о себе, о том, как удается преодолевать трудности. В мастер-классах поучаствуют, конкурсах. И, конечно, матчи наши с «Кузбассом» и гала-игра «Востока» и «Запада», думаю, останутся навсегда в их памяти, - отметил тренер российский сборной.

Кроме спортивной программы сборная России намерена посетить кемеровский мемориал сибирским героям и памятник Воину-Освободителю.

- А еще непременно мы 25 марта посетим Парк Ангелов, где почтим память всех погибших пять лет назад в «Зимней Вишне». Постоим, помолчим и подумаем о нашей жизни, - сказал министр спорта Кузбасса, заслуженный тренер России Сергей Мяус.

Много лет Сергей Мяус возглавлял наш «Кузбасс». Вывел его в лидеры российского хоккея с мячом. Сейчас, несмотря на свой плотный министерский график, пристально следит за успехами родной команды.

- А я не отказываю себе в удовольствии по ходу сезона советоваться со своим учителем, тренером, под руководством которого играл несколько лет в Кузбассе. Постоянно на связи, принимаю и критику, и комплименты в равной степени. И советы Сергея Анатольевича идут на пользу команде, - поделился с «КП»-Кемерово» нынешний наставник кемеровчан Дмитрий Щетинин.

Главный тренер кемеровской сборной признался, что успехи команды за последние годы, когда завоевали в минувшем сезоне «бронзу» чемпионата, а в этом году - «серебро», неслучайны.

Качество игры в обороне стало на порядок выше, подтверждение тому - результат. В минувшем сезоне мы пропустили на 25 мячей меньше, чем в позапрошлом первенстве страны. Не хватает по-прежнему острого нападения, всю работу делает средняя линия, но межсезонная селекция даст свои плоды, и «Кузбасс» в следующем сезоне на сто процентов прибавит, - уверен Дмитрий Щетинин.

Зашел разговор и о стартующем через несколько дней чемпионате мира в Швеции. Ильяс Хандаев подтвердил, что будет пристально следить за его ходом.

- А сами между тем продолжаем тренироваться и ждать, когда ситуация в мире изменится и мы наконец сможем вернуться в мировой хоккей с мячом. И нам надо быть к этому быть готовыми всегда. Для ребят даже на тренировках друг против друга важен счет, они стремятся в товарищеских матчах против российских команд проявить себя по максимуму. Против «Кузбасса» на кемеровском празднике русского хоккея будем играть только на победу, - отметил главный тренер сборной.

- Но и мы тоже, Илья Игоревич, постараемся доставить вам хлопот, горим желанием. Для каждого их нашей команды сыграть против национальной команды большая честь, - признался один из лидеров «Кузбасса» Руслан Тремаскин.

- Да, осталось только решить, за кого будут играть кемеровчане, приглашенные в сборную, - не без иронии заметил наставник национальной команды.

Ильяс Хандаев - легендарный бессменный голкипер сборной России на протяжении многих лет. Когда его назначали главным тренером сборной, многие болельщики и специалисты спорили, насколько удастся именно вратарю понять и вложить победную психологию полевым игрокам, хватит ли опыта.

- Мне легче быть наставников главной команды, чем бывшим полевым игрокам, я привык видеть в воротах игру всей команды, как на ладони, чувствовать ее дыхание, в этом главный плюс, - признался Ильяс Хандаев.

Напомним, 23 марта в 18.50 в ледовом дворце «Кузбасс» состоится церемония открытия Праздника Русского хоккея, после чего в 19.10 пройдет товарищеский матч сборной России против «Кузбасса». Вход свободный. 24 марта в 12.00 состоится открытая тренировка сборной России. В 14.30 пройдет турнир детских команд. 25 марта в 10.00 состоится турнир по русскому хоккею на валенках между командами национальных диаспор стран СНГ, проживающих на территории, а в 14.00 - гала-матч между командами «Запад» - «Восток».