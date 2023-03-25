«Свети всегда!»: кузбассовец назвал звезду именем сына, погибшего в ТРЦ «Зимняя вишня»

Вадик с папой и старшим братом - за несколько лет до трагедии. Фото: архив семьи.

…Звездочка в созвездии Льва получила имя «Вадим Чмыхалов». Вадику было всего 11. У номерной, но безымянной звезды позади вечность и впереди - вечность. И теперь они вместе.

И так свет трагедии (пожара, случившегося в Кемерове 25 марта 2018-го в ТРЦ «Зимняя вишня») достиг звезд. Чтобы люди на Земле помнили. И чтобы не гибли дети, взрослые в магазине, в кино..., оказавшись в западне, в огне, в дыму, отрезавшем все пути.

…Папа маленького Вадика Олег Чмыхалов, известный кузбасский тележурналист, все годы отказывал всем в интервью о сыне. Было больно. И ему по-прежнему больно, ведь и время не лечит. И так будет всегда. Вот и сейчас - Олег долго молчит после слов:

- Он был… Обычный ребенок. Обычный пацан. Любимый сын. Всё.

И в этом «всё» обрушенный пожаром смысл счастливой отцовской жизни и большая любовь, и тоска по Вадьке такая… Что в комнате сына все так и остается нетронутым, словно Вадик только что вышел. И даже постель сына не сменена, папа снять наволочку, простыню не хочет. Отцовская рука, в который раз погладив любимую Вадькину подушку, чувствует вечную с сыном связь. И отец думает о сыне каждую ночь. И сын снится, часто, и в снах он дома, рядом.

Последний удар

Многие семьи погибших девочек и мальчиков, вспоминая тот март 2018-го за сутки, за часы, за минуты до пожара, в бессилии, в слезах мне за годы не раз говорили:

- Всё было против того, чтобы им пойти в эту прОклятую «… вишню». Всё!

- Всё, понимаешь! Всё! Было. Против. Начиная с того, что я нашел дешевые билеты, чтобы на весенних каникулах с женой и с Вадькой поехать бы в Питер, в Москву. Но Вадим отказался - из-за областного вокального конкурса, - сказал, что скоро выступление и конкурс и коллектив важнее… А потом заболело у Вадика горло - простудился, но вылечился, - называет Олег варианты будущего, которое могло бы было быть, но не наступило. –...Лучше бы он болел.

- Но обычно же больное горло, когда ребенок осип и охрип, - это ж надолго?…

- Да. Но в этот раз нет, Вадька вылечился быстро… А потом поехал сын на конкурс, они выехали с мамой заранее из нашего Междуреченска в Кемерово, у нас там родственники. Выехали вперед хора. Но конкурс взяли и отменили, хор предупредили, нам не сообщили. Вадим с мамой уже в Кемерове узнали о переносе, придя 25-го к назначенному времени в место выступления… И вот так у них и появилось 25 марта свободное время - перед тем как развернуться и ехать домой, в Междуреченск.

И еще… Вадик с мамой и мамина подруга с сыном решили сходить, раз появилось время, в кино. И собрались-то они в кино, в киноцентр «Космос».

- Но пошли в «Зимнюю вишню», и там оба ребенка погибли… Дети были в кино. Их мамы сидели в кафе на том же этаже… Когда всё началось, до конца сеанса оставалось минут девять…

Дальше мы с вами, читатели, знаем со слов многих и многих очевидцев, и напрямую, и по молве, и Сети, и по свидетельствам в суде... О кое-где появившейся, еще незаметной дымке, которая быстро стала черной везде. И черный дым забил по-страшному, заняв сначала этаж с кинозалами, с игровыми автоматами, а потом и все здание. И была паника, и давка…

- Матери (Вадика и второго мальчика. - Авт.) не смогли добраться до кинозала… (Пробиться им сквозь встречный поток было невозможно. - Авт.). Они еще включили фонарики на телефонах, чтобы хоть что-то увидеть в дыму. Но и фонарики не помогали. Потом им какой-то парень сказал, что всех детей из кино вывели на улицу. Тем самым он мам спас. А если бы они пробыли в дыму еще несколько минут, то погибли бы… - поясняет Олег. - … Жена позвонила, как только выбралась из «… вишни», она продолжала искать сына. Я набрал моего отца, он приехал, и она потеряла сознание, и ее, надышавшуюся угарным газом, - в реанимацию.

…Но из «… вишни» вышли зрители не из всех кинозалов. В одном взрослые закрыли двери, заткнув щели куртками от дыма, сказав детям, что за нами пожарные придут и спасут... И все в том кинозале, где был и Вадик, погибли.

Мальчику было всего 11 лет... Фото: архив семьи.

- И мы никогда не узнаем, как всё было... Ситуация сложная и непонятная... Я не знаю, как было бы правильней вот в тот момент, не знаю, - с трудом говорит Олег. - Сейчас все могут говорить, что надо было бы двери распахнуть, всем выбегать. Но в тот момент - черт его знает… Потому что, реально, ну как при таком задымлении? Ну что делать? И непонятно, как себя вести в такой ситуации, потому что она абсолютно неординарна.

- Сын успел тебе позвонить из кинозала? Отправить sms? Проститься...

- Нет. Нет. Нет...

- Он до последнего надеялся на близкую помощь, значит...

- Не знаю. Как и не знаю, что он делал в этот момент. И я даже думать об этом не хочу, боюсь… Хотя, что делал… У моего ребенка, как его нашли, рука была согнута в локте, как будто он долбился в эту долбаную дверь до последнего, чтобы его за кинозалом бы, снаружи услышали. Вот так, согнутой, рука и осталась…

И это был последний в жизни удар - ослабевшей рукой.

И это был последний удар сердца, до последнего верившего в жизнь.

Реестр

В Междуреченске музыкального талантливого мальчика называли «звездочкой».

- До школы мы его особенную тягу к музыке не замечали. А пошел в школу, в первый класс, к ним пришли преподаватели из музыкальной школы, пригласили детей к себе учиться играть на разных инструментах. Вадька пришел домой: «Я хочу на скрипку...» И мы его отправили, и у него сразу начало получаться… Причем, дают какое-то задание в музшколе, домашнее, и как часто бывало: вечер, «Вадим, ты чего там сидишь, за своим компьютером? Тебе надо порепетировать», он пять минут порепетирует, «Всё, что ли?» - «Всё...», и у него пятерки постоянно...

И Вадик пел в хоре, играл на скрипке, на клавишных.

И имел по музыке много наградных дипломов…

- А дома уже даже играл из «Короля и шута», из более поздних, более философских песен моей любимой рок-группы, где есть партия скрипки…, а еще сын любил с нами, взрослыми, когда собирались гости и я брал гитару, петь песню «Танец злобного гения…». И, возможно, Вадим стал бы с годами музыкантом, как старший брат Андрей, окончивший музучилище, играющий на скрипке, альте, клавишных, духовых, гитаре… и уже учившийся в университете в Москве на хоровика, дирижера.

...И это Андрей после пожара в «Зимней вишне» и похорон сказал отцу:

- Давай назовем в память о Вадьке звезду?

И отец разыскал, как это сделать, купил звезду, получил сертификат с пометкой о внесении в Международный каталог небесных тел.

Сертификат о присвоении звезде имени Вадим Чмыхалов. Фото: архив семьи.

- Звезда 12-й величины в созвездии Лев с координатами…, - сняв сертификат в рамке со стены Вадькиной комнаты, читает, продираясь сквозь астрономические значки, буквы и цифры, папа Вадика, и в голосе - нежность, словно здоровается с сыном, - ... звезде присвоено имя «Вадим Чмыхалов».

Ниже на сертификате уже развернутая именная строка о звезде: «Чмыхалов Вадим Олегович, погиб 25.03.2018 в ТРЦ».

И отец читает из «звездного» документа строчки, звучащие как гимн: «Всё в мире вертится, и рано или поздно всему однажды предстоит забыться. Нетленными останутся лишь звезды...»

- Имя Вадика уже не забудется. Вот. Есть звезда. В его честь... А скрипку его я отдал в его музыкальную школу, подарил... Скрипка чешская, очень хорошая... Я сказал: «Берите, дайте какому-нибудь талантливому ребенку. Скрипка не должна молчать. Должна говорить...»

…В редкие над Междуреченском яркие ночи («... а у нас часто облачность, вокруг горы же») звезда Вадика, далекая, крошечная, сияет, сливаясь с общим звездным узором.

Но найти ее просто.

Звезда Вадика Чмыхалова находится в созвездии Льва, справа от очень яркой звезды Регул. Фото: соцсети.

Прямо под ковшом Большой Медведицы горит в небе примерно такого же размера трапеция. Это созвездие Льва.

В правом нижнем углу трапеции ярче всех горит звезда Регул.

И сразу рядом, чуть правее Регула, и живет Вадькина лучистая звездочка.

Она летит, летит, летит… меж встречающих ее передних лап звездного Льва прямо к его звездному сердцу.