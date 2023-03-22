Присяжные признали двух кузбассовцев виновными в убийстве девушки из-за квартиры

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В кузбасском городе Белово двое парней убили 20-летнюю девушку, чтобы получить ее квартиру. Присяжные заседатели вынесли молодым людям обвинительный вердикт, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла летом 2020 года. Молодая беловчанка забила тревогу – ее 20-летняя подруга перестала выходить на связь. Девушка обратилась с заявлением о пропаже человека в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать подругу и вскоре вышли на ее бывшего возлюбленного, 26-летнего молодого человека. Тот рассказал, что убил молодую женщину, а также показал место в лесу, где спрятал ее тело. Он не отрицал свою вину, однако на уточняющие вопросы не мог дать ответ и в результате признался, что преступление совершил не один. Вскоре был задержан его подельник - 23-летний беловчанин.

Следователи выяснили, что мотивом жестокого преступления стало желание заполучить квартиру беловчанки. Махинацию придумал более молодой парень. Он предложил своему знакомому обмануть девушку и переоформить ее квартиру на себя. За содействие молодой человек пообещал знакомому вознаграждение в 40 тысяч рублей. Тот согласился и уговорил бывшую возлюбленную заключить фиктивную сделку в обмен на 200 тысяч рублей и помощь в трудоустройстве. Девушка испытывала проблемы с деньгами, поэтому согласилась, однако поставила условие, что вскоре вновь станет собственницей квартиры.

После того, как документы были переданы на регистрацию, молодые люди решили избавиться от хозяйки квартиры. Они вывезли девушку в лес, где бывший парень зарезал ее, затем сжег тело и закопал. После этого он вернулся в квартиру беловчанки и забрал оттуда телефон и ноутбук. Позже эти вещи были найдены у него дома.

Мужчинам в зависимости от роли каждого предъявили обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых убийство, кража и мошенничество. По ходатайству следователя подельникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Присяжные признали молодых людей виновными. В ближайшее время на основании их вердикта суд вынесет приговор.