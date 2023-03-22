«Ростелеком» внедряет интеллектуальную транспортную систему в Новокузнецке

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» представил результаты второго этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в городе Новокузнецке. На совещании, которое провел глава города Сергей Кузнецов, специалисты федерального провайдера рассказали, почему цифровизация транспортной системы снизит аварийность, повысит скорость реагирования на дорожные происшествия и сократит среднее время в пути.

В рамках второго этапа реализации проекта ИТС «Ростелеком» модернизировал 72 светофорных объекта Новокузнецка, оборудовал центр управления дорожным движением, расширил центр обработки данных, завершил установку программного обеспечения.

На светофорах были установлены детекторы, которые собирают информацию о дорожной ситуации: скорости движения транспорта, количестве машин и времени их присутствия на перекрестке. Затем данные обрабатываются и передаются в систему, которая оповещает оператора центра обработки данных о текущей обстановке. С помощью специального программного обеспечения сотрудники центра обработки данных управляют светофорами. Например, регулируют время сигнала зеленого света в случае пробок или аварий.

- Интеллектуальное управление транспортной системой дает возможность централизованно регулировать дорожное движение, анализировать текущую ситуацию, настраивать работу светофоров в зависимости от времени суток и объема трафика. Все это позволит увеличить пропускную способность самых загруженных перекрестков города, — сказал Сергей Жикин, заместитель директора – директор по прикладным проектам Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Единая платформа управления дорожного движения позволяет оперативно передавать актуальную информацию на диспетчерский пункт, проводить мониторинг и настройку автомобильных и пешеходных потоков. Регулирование умных светофоров осуществляется при помощи дорожного контроллера «Синтез» отечественного производства.

- За цифровыми технологиями – будущее, поэтому мы стараемся внедрять современные сервисы во всех сферах городской жизни. Интеллектуальная транспортная система – это масштабный проект, который будет развиваться вместе с нашим городом и подстраиваться под интересы горожан, обеспечивая комфорт и безопасность всех участников дорожного движения, — сказал Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка.

«Ростелеком» проводит работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».