В Кузбассе продолжают модернизацию котельных

Возле новых котельных лежит белый снег. Фото: Федор БАРАНОВ

Привычный еще в недавнем прошлом образ этакой грязной из-за копоти кочегарки, где на тачках подвозят уголь, а затем лопатами закидывают в печи, теперь меняется на чистое компактное помещение, с цветными трубами, датчиками, счетчиками и компьютерами.

Только перед началом нынешнего отопительного сезона в Кузбассе ликвидировали 34 старые угольные котельные. А за последние три года - более 60. Им на смену пришли автоматизированные экологичные и энергоэффективные объекты теплоснабжения.

- Сегодня в регионе работают 918 котельных. Мы регулярно оцениваем их эффективность и будем и дальше закрывать те, которые потребляют много угля и являются источниками вредных выбросов. Кстати, уровень работы сейчас легко проверить - достаточно посмотреть на цвет снега на территории возле котельных, - сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев.

В минувший вторник чиновнику выдалась возможность оценить, насколько эффективны котельные, работающие в Чебулинском муниципальном округе. Он стал участником пресс-тура, которые проводятся в регионе по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Их цель - оценка экологической ситуации. Участниками пресс-тура также стали заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов, общественники и журналисты.

Термороботы - удвоенный эффект

Жители Чебулинского округа, как и многие, тоже не один год испытывали неудобства из-за работы морально и физически устаревающих котельных. Ситуация начала меняться с 2019 года, когда к эксплуатации объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения приступило ОАО «СКЭК» в лице созданной ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы». На тот момент из работавших 32 котельных в 29 применялась ручная подача топлива и отсутствовала система автоматизации, соответственно, они имели высокие показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, так как на них не было какой-либо системы газоочистки.

В связи с этим, как рассказал Василий Кургузкин, начальник технического управления ОАО «СКЭК», было решено менять устаревшие котельные на автоматизированные блочно-модульные. Последних в населенных пунктах на сегодня установлено уже 24. Все они зарекомендовали себя хорошей, надежной работой даже в самые сильные морозы. При этом меняется не только сам облик и размеры котельных, но и стиль работы обслуживающего персонала.

Чебулинские специалисты монтируют отечественные разработки «Терморобот» и «Прометей», позволяющие свести к минимуму человеческий фактор, добиться существенной экономии топлива, денежных средств и значительно снизить вредные выбросы за счет технологичности.

Так, в селе Николаевка установили «Прометей» - роботизированную отопительную систему. Котел надежно обеспечивает обогрев зданий детского сада и ФАПа благодаря удобству эксплуатации, простоте обслуживания и энергетической автономности. Для запуска котла в работу необходимо лишь заполнить загрузочный бункер углем раз в пять дней и плотно закрыть крышку. Блок управления полностью регулирует процесс горения согласно заданным параметрам. Благодаря максимальной автоматизации, участие человека требуется только при загрузке топлива.

- Я с большим интересом познакомилась с системой работы «Прометея» и осталась очень довольна, потому что имею возможность сравнить: у меня брат работал кочегаром. Было - грязь, пыль, сажа, неудобства, черный дым из трубы. А сейчас - очень все чистенько, прямо не работа, а сказка, - поделилась эмоциями участница пресс-тура, председатель местной общественной организации ветеранов Татьяна Мельникова.

А в селе Усманка показали еще одну полностью автоматизированную технологию - «Терморобота». Котельная обогревает детский сад и полтора десятка жилых домов на улице Весенней. Установленные здесь котлы оснащены многоходовыми теплообменниками, в которых происходит осаждение взвешенных частиц. Это минимизирует количество выбросов в атмосферный воздух. При сжигании угля продукты сгорания и сажа не попадают в атмосферу, а из трубы идет только белый дым. Специальные датчики отслеживают температуру наружного воздуха, и в зависимости от этого микропроцессор регулирует расход угля. То есть чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя. Это позволяет эффективнее использовать топливо.

Для сравнения селяне показали участникам пресс-тура старую, законсервированную три года назад котельную, которая находилась неподалеку. Как рассказали жители, она была знаменита огромной горой шлака, который складывали непосредственно рядом. В результате отходы производства регулярно попадали на соседнюю детскую площадку и загрязняли играющих детей.

- Зато теперь счастливые ребятишки активно кувыркаются в чистом снегу, - улыбается жительница села Светлана Терехина.

Юбилейный подарок

Гордость чебулинских коммунальщиков - блочно-модульная котельная мощностью 12,66 МВт в пгт Верх-Чебула. Ее запустили в эксплуатацию в 2021 году, как подарок жителям по случаю 300-летия начала промышленного освоения региона. Это позволило закрыть угольные котельные №1 и №2, которые снабжали теплом потребителей центральной части поселка. Новая котельная обеспечила теплом около 500 человек, а также социальные, торговые и другие объекты. Она, к слову, построена на расстоянии около 350 метров от предшественниц, что не потребовало большого объема перекладки тепловых сетей. Котельная также оснащена современной системой автоматики с возможностью поддержания температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице. Системы управления и регулирования позволяют минимизировать воздействие на процесс выработки и передачи тепловой энергии со стороны обслуживающего персонала. Кроме того, здесь установлена эффективная система очистки дымовых газов, что позволило значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду.

- Производимые раньше замеры показывали, что совместный вклад старых котельных был 230 тонн выбросов вредных веществ в год. Современная котельная дает 92 тонны - снижение составило более чем в два раза. Также мне, как экологу, в первую очередь было интересно обратить внимание на цвет снега на территориях рядом с котельными - он практически идеальный белый. То есть сажа, пыль и мелкие частицы продуктов сгорания угля не попадают в атмосферу, - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов.

- Проводимая в округе работа по модернизации котельных дала хороший результат. Мы видим, что все делается на высоком профессиональном уровне. А одним из показателей положительных изменений стало кратное снижение обращений жителей округа по вопросам теплоснабжения, - рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев.

До 2028 года, согласно заключенному концессионному соглашению, ОАО «СКЭК» закроет оставшиеся пять неэффективных котельных, вместо них будут построены новые автоматизированные.