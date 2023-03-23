У осужденного по делу «Зимней вишни» пожарного выявили злокачественную опухоль

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

У начальника пожарного караула Сергея Генина, который осужден на пять лет колонии общего режима за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, в том числе 37 детей, было обнаружено злокачественное новообразование.

На данный момент осужденный пребывает в тюремной больнице, речи о его переводе в гражданское лечебное учреждение не идет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как выяснилось, информация об ухудшении здоровья Генина медикам в СИЗО стала поступать еще в конце лета прошлого года, а в ноябре состояние экс-пожарного начало стремительно становиться хуже, и вот уже в марте было проведено обследование, показавшее онкологию.

Отметим, что срок отбывания наказания осужденного истекает 25 апреля, однако апелляцию на его приговор в кемеровском суде так и не рассмотрели, так как материалы дела были переданы в Верховный суд России для определения подсудности.

На данный момент официального комментария из СИЗО не поступало, тем не менее, согласно законодательству, заболевшие тяжелой болезнью (туберкулез, онкология, а также болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения) заключенные судом от отбывания наказания освобождаются.

Напомним, Сергей Генин обвиняется в халатности. Следствие считает, что во время пожара в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта 2018 года он «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время». Из-за этого, по версии СК, погибли как минимум 37 человек, которые находились в кинозале, расположенном на четвертом этаже. Сам же осужденный в суде свою вину не признал и заявил, что он и его группа сделали все возможное, чтобы спасти людей.

Отметим, что за пожарного вступился сам бывший глава МЧС России Владимир Пучков, а затем и общественники, организация «Офицеры России», в том числе ее председатель генерал-майор Сергей Липовой. Они просили изменить меру пресечения для подсудимого на домашний арест. Кроме того, была даже создана петиция в защиту Генина, которую подписали порядка 44 тысяч человек.

Всего же по делам о пожаре в «Зимней вишне» фигурантами проходят 15 человек, 13 из них уже получили реальные сроки (от 5 до 18 лет заключения и миллионные штрафы), дело еще двоих - экс-главы регионального МЧС Александра Мамонтова и его подчиненного, начальника отдела надзорной деятельности Григория Терентьева, возбужденное по статье о халатности, находится на стадии рассмотрения.