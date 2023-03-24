Посмотрим комедийный спектакль и погуляем на народном празднике шорцев и телеутов

Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Круговорот веселых недоразумений

Идем на комедию положений по пьесе британского драматурга.

Театр для детей и молодежи Кузбасса на этой неделе покажет спектакль по пьесе британского драматурга Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Пьеса была написана в восемнадцатом веке и является образцом классической комедии положений с присущим жанру круговоротом веселых недоразумений, трюков и розыгрышей.

Цепь невероятных событий разворачивается в доме почтенного английского семейства, покой которого нарушают два молодых лондонских джентльмена. В доме достопочтенного мистера Хардкасла, где живет его дочь, воспитанница и приемный сын, оказывается много молодежи. За одну короткую летнюю ночь происходит столько ошибок и недоразумений, что бедный глава семейства не в силах разобраться: кто в кого влюблен? Кто кого ненавидит? Хорошо, что ночь ошибок проходит, а утро и любовь все расставляют по своим местам.

Спектакль «Ночь ошибок» - это не просто озорной спектакль, это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное.

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная, 37А, т.: (384-2) 36-79-68

25 марта, начало в 16.00

28 марта, начало в 12.00

Цена билетов: 500 рублей

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Фото: Константин НАГОВИЦЫН.

И снова здравствуй, Новый год!

Отмечаем праздник Чыл-Пажи в музее-заповеднике «Томская Писаница».

В воскресенье, 26 марта, в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится большой этнографический праздник «Чыл-Пажи», символизирующий у шорцев и телеутов начало нового года, нового солнца и новой жизни.

В этот новогодний день гостей «Томской Писаницы» ждет настоящее древнее торжество - возрождение традиций коренных жителей Кузбасса, телеутских и шорских народов. На один день экспозиция «Шорский улус Кезек» оживет и превратится в интерактивную площадку с возможностью узнать поближе быт, культуру, национальные мифы и эпос малочисленного коренного народа Кузбасса.

А еще гости праздника смогут сжечь в специальном костре все плохое за минувший год, а в другом - светлом костре - задобрить духов и призвать в мир счастье и благополучие. Аутентичный шаманский обряд Благопожелания, который проведет потомственный шорский шаман Надежда Муртаева, станет кульминацией праздника.

Также в этот день в музее-заповеднике «Томская Писаница» пройдут выступления народных фольклорных ансамблей и таких мастеров горлового пения, как Болот Байрышев, Дмитрий Сафьянов, Чылтыс Таннагашева и группа BAI TEREK.

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Яшкинский район, д. Писаная, т.: 8-800-600-92-93

26 марта, начало в 13.00

Цена билетов: от 350 до 500 рублей, детям до 5 лет - бесплатно