Новый терминал аэропорта в Новокузнецке откроют к началу горнолыжного сезона 2023 года

Фото: пресс-служба АПК

Новый терминал аэропорта Новокузнецка планируют открыть в октябре 2023 года - к началу горнолыжного сезона в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

Накануне глава региона посетил Новокузнецк и проинспектировал ход строительства аэровокзального комплекса.

- Важно, чтобы новый терминал открылся к началу горнолыжного сезона 2023 года. В настоящее время новокузнецкий аэропорт — один из основных транспортных хабов для туристов, которые направляются в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», - сказал губернатор.

Новый терминал общей площадью 20 тысяч квадратных метров возводят за действующим аэровокзалом. Это будет четырехэтажное здание с телетрапами, внутри его разместят зоны внутренних и международных вылетов. По данным генерального директора ООО «АЭРОКУЗБАСС» Кирилла Ермакова, уже завершен монтаж металлоконструкций каркаса здания, забетонированы перекрытия и плиты пола. Также подведены коммуникации, смонтирована трансформаторная подстанция. В конце января строители начнут монтировать стеклянный фасад. Тепловой контур будет закрыт до 30 апреля.

Фото: пресс-служба АПК

На данный момент завершены земляные и бетонные работы и монтаж конструкции галерей для телескопических трапов. Планируется, что их в новом здании будет три. Телетрапы доставят в Кузбасс в марте-апреле 2023 года. К июлю-августу рабочие должны будут завершить их монтаж и провести все испытания.

В аэропорт Новокузнецка уже привезли досмотровое оборудование, лифты и эскалаторы. Систему обработки багажа должны доставить в марте-апреле 2023 года.

В рамках строительства нового аэровокзала в этом году были возведены очистные сооружения и противопожарные резервуары, проложены подземные коммуникации.

Фото: пресс-служба АПК

Напомним, что первый камень в основание нового аэровокзального комплекса был заложен 25 июня 2021 года. Изначально терминал планировалось ввести в эксплуатацию в январе 2023 года, чтобы в феврале принимать участников Международных зимних игр «Дети Азии», однако позже срок сдачи перенесли.

Аэропорт в Новокузнецке – ближайший к горнолыжному курорту «Шерегеш». В прошлом сезоне курорт посетили более двух миллионов туристов. В планах увеличить туристический поток к 2035 году до трех с половиной миллионов человек.