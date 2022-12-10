«Спасибо!»: советский солдат и спасенная им немецкая девочка, прототипы знаменитого памятника в Берлине, говорят, нашли друг друга... после Великой Отечественной войны

Та самая памятная встреча в Тяжине. Николай Масалов с Мануэлой. Слева от него - Эльфи, справа - Екатерина Головацкая... Фото: архив Екатерины Головацкой.

… Николая Ивановича Масалова похоронили в родном Кузбассе, в Тяжине, в декабре 2001-го. Со словами: «Мы любим тебя, дядя Коля! Вечная память!» 79-летний солдат был очень простым и скромным, и стеснялся славы. И похоронили его просто, как он и хотел.

А о том, что умер «… именно солдат, прототип памятника в Трептов-парке Берлина, спасший немецкую девочку…», и что Масалов и его Поступок увековечены в образе советского Воина-освободителя, спасшего мир от фашизма, пронеслось по новостным лентам России с опозданием – лишь весной, к Дню Победы 2002-го.

Но из Германии строки соболезнования пришли в срок.

- От той самой немецкой девочки!… - до сих пор гордится Тяжин.

Николай Масалов - после Великой Отечественной войны... Фото: архив Екатерины Головацкой.

Штурм и дитя…

Напомним, 23-летний Масалов, после Победы вернувшись домой, про случай 30 апреля 1945-го в Берлине у Ландвер-канала, за которым – ставка Гитлера, никому не рассказывал.

Но, годы спустя, маршал Чуйков упомянул в своей книге - про Масалова, знамёнщика 220 гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Как до атаки оставалось «… минут пятьдесят. Наступила тишина… И вдруг … послышался детский плач…»

Масалов вызвался, прополз по пристреленной фашистами площади, среди мин и фугасов. И вот уже он «… укрылся за выступом бетонированной стенки канала… , … перекинулся через барьер…» И, затаив дыхание, «… гвардейцы ждали голос ребенка, но было тихо. Ждали пять, десять минут. Неужели напрасно рисковал Масалов?... И в это время услышали Масалова:

- Внимание! Я с ребенком. Прикройте меня огнем. Пулемет справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!

Но подошел уже момент артподготовки.

- …Огонь!

Тысячи орудий и минометов ударили по врагу. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из зоны смерти с трехлетней немецкой девочкой на руках.

Ее мать, вероятно, пыталась бежать, но эсэсовцы стали стрелять ей в спину. Спасая дочку, она укрылась под мостом и там скончалась...» И девчушку спас, забрал у матери он — советский солдат Масалов.

Николай Иванович в 1960-х, когда о нем заговорил весь мир... Фото: архив Екатерины Головацкой.

… И так, после вышедшей в свет книги, к тяжинцу Николаю Масалову, завхозу детсада, обожаемому малышней, пришла известность – в середине 1960-х. О нем писали газеты, его показывали по ТВ. И он вошел в Историю - за простой человеческий подвиг 30.04.1945-го.

И за то, что скульптор Вучетич в конце войны, услышав про этого солдата и немецкую девочку, разыскал Масалова, сделал с него набросок. И подвиг Масалова лег в основу сюжета памятника в Берлине, поставленного вскоре. И хотя про памятник советскому Воину-освободителю много говорилось, что образ собирательный, но масаловские черты в нем тоже есть… А сам Масалов памятник впервые увидел…, купив в Тяжине спички, присмотревшись к очертаниям монумента в Берлине на крошечном коробке, и вспомнив про встречу с Вучетичем, и себя вдруг узнав…

А после Масалова несколько раз приглашали в социалистическую Германию, и он на теплые встречи ездил…

- И с тех пор, полжизни, Николаю Ивановичу в Тяжин всё приходили мешки писем, - вспоминает Екатерина Головацкая, учительница немецкого языка, в те годы - руководитель клуба интернациональной дружбы, много лет – а ведь это несколько поколений школьников – клуба, дружившего с Масаловым. Они ходили друг к другу в гости и помогали копать картошку деду Масалову, уже сильно сдававшему из-за ранений и высокого давления…

- И к Масалову приезжали издалека школьники. И даже однажды тоже участница Великой Отечественной, из Владивостока, – с поезда сошла, разыскала, просто пожать руку… - продолжает Екатерина Александровна. – И его всегда просили подробности. И очень часто спрашивали: «Почему Вы, русский солдат, спасли немецкую девочку?» А Николай Иванович удивлялся: «А как можно было не спасти? Дети – это в жизни главное…» И подвиг Масалова был и останется, как пример, как правильно поступить, жизнь прожить…

… А еще Масалова часто спрашивали – про риск и страх погибнуть именно в последние дни войны. И он отвечал: «…рисковали и были храбрыми все…» Кстати, Минобороны РФ, выложив год назад очередную серию рассекреченных документов по штурму Берлина в апреле-мае 1945-го, подтверждает журналами боевых действий накал боев. И что Победу приближали чувство Родины, долга перед нею и простое мужество таких вот простых парней…

Памятник подвигу Николая Масалова в Трептов-парке. Фото: Игорь КУРАСОВ.

В том же большом – на сайте Минобороны - наградном списке Масалова, прошедшего бои под Брянском, за Сталинград, бои за Днепр, Вислу, Одер…, только за два апрельских дня (!) подряд - Масаловым заслужены две награды! 15.04.1945-го – медаль «За боевые заслуги! 16.04.1945-го – орден Славы III степени!

Эльфи

… Машина подпрыгивала на бесконечных кочках. 6-летняя Мануэла спрашивала у мамы, когда же будет — всё. Впереди – встреча, к которой немецкая семья готовилась, волнуясь, год - учила русский язык.

А приехали – встал из-за стола уже седой Масалов.

- Прошу! - улыбнулся, приглашая и предупреждая – осторожнее шагать – по только что вымытому дочкой, не подсохшему полу.

- А улыбка у него всегда была такая притягательная, и Эльфи с Мануэлой почувствовали себя, как дома, - вспоминает Головацкая. – Эльфи протянула Масалову руку: «Гутен таг». – «Гутен таг…» И… выставила на стол бутылку русской водки. Тогда, в 1980-х, она в Германии с трудом ее нашла, решив, для русских – это будет лучший подарок… А Масалов-то не пьет, вообще… И – он чай с пирогом – гостям в ответ выставляет… В общем, рассмеялись все...

… И Эльфи – была коренная берлинка, белокурая немка, в джинсах.

… Ее дочка – смуглая, в белом платьице. Папа у Мануэлы – филиппинец.

… Старый солдат, вглядываясь в черты той и другой, вспоминал им спасенную немецкую девочку, малышку со светлыми кудряшками, в платьишке в горошек.

… А Эльфи и Мануэла (в Берлине часто приходившие к памятнику – советскому Воину-освободителю, с мечом и с немецкой девочкой на руках), приехав, вот, в Россию, в Сибирь , в Тяжин, вскоре уже стояли с Масаловым в центре поселка, возле кузбасской малой копии берлинского монумента. И с еще большим волнением думали о спасенной жизни.

- И маленькая Мануэла, взяв маму и Николая Ивановича за руки, сказала ему по-русски: «Спасибо!» За подвиг, за большое доброе сердце, - вспоминает Головацкая.

И вот с тех пор старый солдат и та немецкая семья подружились.

В Берлине, на месте, где Николай Масалов спас немецкую девочку, - памятная табличка. Фото: Игорь КУРАСОВ,

А прошли годы. И Эльфи с Мануэлой смерть Масалова восприняли, как уход родного человека. И прислали берлинскую газету с соболезнованиями в Тяжин.

… И они дружат с тяжинцами до сих пор.

- Мануэла давно выросла, у нее двое детей, она работает юристом...- делится Головацкая. - Эльфи сейчас живет на Кубе, пишет книгу. В «масаловские» дни и на Рождество мы обязательно снова созвонимся...

… Все тяжинцы поначалу считали, и многие верят до сих пор, что Эльфи – спасенный в 1945-м Масаловым немецкий ребенок.

- Но Эльфи – не та малышка, не ее спас в апреле 1945-го солдат Масалов, она родилась позже, - поясняет Головацкая. – ... Я с ней познакомилась в Берлине, когда приезжала из СССР в ГДР по наградной путевке. От меня узнав, что памятник в Берлине создан по подвигу нашего Николая Ивановича, солдата из нашего Тяжина, Эльфи и приехала в Тяжин – познакомиться с Масаловым, сказать спасибо. И потом о своей встрече с ним она много рассказывала в немецких изданиях и ходя по детсадам, школам.

И, благодаря Эльфи, в Германии в 1980-х в который раз поднялась волна поиска спасенной Масаловым девочки.

И откликнулись , за все попытки поиска, 198 немецких детей, спасенных в войну советскими солдатами. Но полного подтверждения, что кто-то из ребятишек – тот самый, спасенный Масаловым, ребенок, найти не удалось, то не сходились названия местности, то не совпадала одёжка ребенка, то возраст…

Из наградных документов Масалова. 15 и 16 апреля 1945-го он совершил два подвига и получил подряд две награды! А 30 апреля еще и спас немецкую девочку! Фото: архив Екатерины Головацкой.

- Масалов был, действительно, героем. Шли страшные бои. Но он видел, что надо спасти эту девочку, и спас, и это был очень короткий, но важный человеческий момент, - рассказывал мне в 2021-м Йорг Морре, историк из Германии. – А девочку за столько лет поисков – да, так и не нашли. Может быть, она была в шоке и не помнила, как вышла из ситуации, когда погибла мать, и кто ее спас… А, может, погибла уже позже, ведь все еще шли бои и был хаос.

- … Мы с отцом в Берлине жили с августа 1945-го. Мы, дети, в то время часто слышали про подвиг Масалова и что он лег в основу памятника в Берлине, замысел и работа над которым тогда еще только начинались, - помнит по своему берлинскому детству Тамара Галанина из Кузбасса, дочь коменданта Трептов-района Берлина Михаила Ефремова, района, на территории которого и был установлен после Победы и стал знаменитым на весь мир памятник Воину-освободителю. – И у меня осталось в памяти: ту немецкую девочку кто-то из родных забрал… И (или) она увезена за границу…

… Кстати, два года назад в Центральной России прозвучала история Эммы, немецкой малышки, удочеренной, привезенной из Германии после Победы поженившимися девушкой-разведчицей и солдатом. Подробности уже не узнать – фронтовики «ушли». Но вдруг это была она?...

P.S. Николай Масалов много лет был в списке почетных граждан Берлина – за спасение немецкой девочки. При объединении Германии его вычеркнули. Но простые люди, убеждена Головацкая, продолжают героя помнить.

P.P.S. В 2021-м в Кемерове, в столице Кузбасса, начали возводить памятник – копию советского Воина-освободителя из берлинского Трептов-парка. В ноябре 2022-го кемеровский монумент был торжественно открыт - в память о Победе и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и в память о Николае Масалове. «Я была на его открытии, - говорит Екатерина Головацкая. – Он грандиозный и стоит на таком красивом месте...И к нему идут и идут люди... Этот памятник очень важен – для всех поколений...»