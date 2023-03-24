Судебное следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне» в отношении экс-главы МЧС Кузбасса завершено

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

По уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы регионального МЧС Александра Мамонтова и его помощника, экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Григория Терентьева из-за трагического пожара в кемеровской «Зимней вишне», завершено судебное следствие. Информация об этом появилась в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Напомним, бывший руководитель МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов обвиняется в халатности и растрате (ч. 3 ст. 293 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), поскольку, по версии следствия, из казны ведомства похитил более 1,8 млн рублей, фиктивно устроив на работу нескольких человек. Его помощник, экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерову, Березовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев обвиняется в халатности и мошенничестве (ч. 3 ст. 293 и ч. 3 ст.159 УК РФ), так как, по версии СК, путем подделки документов похитил свыше 48 тысяч рублей.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку в ТРЦ «Зимняя вишня» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В результате оба они были задержаны 25 мая и заключены под стражу. Свою вину оба не признали.

На данный момент известно, что 11-13 апреля пройдут судебные прения стороны обвинения, однако пока не уточняются даты судебных прений стороны защиты. Отмечается также, что судебное разбирательство по этому уголовному делу является открытым.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года. В пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Фигурантами по уголовным делам проходят 15 человек, причастных к ужасному событию. 13 из них уже получили реальные сроки и штрафы, однако все еще находятся в СИЗО, так как их дела на апелляции (12 обжалуются защитой из-за якобы слишком сурового наказания, одно - прокуратурой из-за слишком мягкого наказания). Пока что, согласно приговорам суда, ситуация выглядит так:

- гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок - 13 лет и 6 месяцев;

- гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова - 14 лет;

- технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев - 11 лет;

- сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин (не включил пожарную сигнализацию) - 8 лет;

- руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко - 6 лет и 6 месяцев;

- подчиненный Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин - 5 лет и 6 месяцев;

- начальник пожарного караула Сергей Генин - 5 лет;

- начальник службы пожаротушения, который руководил тушением ТЦ, Андрей Бурсин - 6 лет;

- экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова (за взятку разрешила ввод ТЦ) - 18 лет и штраф 80 млн рублей;

- бывший заместитель главы Госстройнадзора Светлана Шенгерей (подписала документы) - 7 лет;

- сын Комковой Эдуард (помогал матери с получением взятки) - 10 лет и штраф в 70 млн рублей;

- гендиректор компании «ИСК Ресурс» и бизнес-партнер Комкова Никита Чередниченко (получение взятки и легализация незаконного дохода) - 15 лет и штраф в 70,5 млн руб;

- бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский (дача взятки Комковой) - 8 лет и штраф в 21 млн руб. Он единственный полностью признал вину, что было учтено судом при вынесении приговора. Однако в итоге сторона обвинения все равно сочла его мягким.

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