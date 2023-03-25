В Кузбассе пьяный пассажир попытался угнать троллейбус, а затем поджег его

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс.

Сегодня с самого утра местные паблики в соцсетях пишут о странном происшествии, случившемся вечером 24 марта в Новокузнецке: мужчина пытался угнаться троллейбус, а затем поджег его. «Комсомолка» выяснила подробности в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел вчера поздно вечером, когда общественный транспорт уже направлялся в депо. Примерно в 23:00 на конечной остановке троллейбуса один из пассажиров заявил, что выходить не собирается, потребовал развернуть транспорт и поехать в другую сторону – куда надо ему. Женщина-водитель, сидевшая за рулем троллейбуса, испугалась нетрезвого пассажира и выполнила его требование - поехала в обратную сторону. Через какое-то время она остановила троллейбус и вместе с кондуктором выбежала из салона. Мужчина понял, что не доедет то пункта назначения, что его очень разозлило. Он зашел в кабину водителя, разлил имеющуюся с собой водку и поджег ее. Насколько сильно пострадал троллейбус, пока неизвестно, но на кадрах с места происшествия, опубликованных очевидцами, заметных повреждений транспортного средства не видно. По данным полиции, огонь потушил случайный прохожий.

После этого пьяный пассажир пересел в автобус и направился дальше по своим делам. Однако ехать ему пришлось недолго – вскоре в салоне появились сотрудники полиции. Мужчина сопротивлялся, он все равно был задержан. Дебоширом оказался 57-летний горожанин, работающий водителем на одном из предприятий города. Судим он раньше не был. Он находился в состоянии опьянения и не смог объяснить причины своих поступков.

На хулигана составили административные протоколы по статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные повреждение или уничтожение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Если дело заведут, то мужчине будет грозить до пяти лет лишения свободы.