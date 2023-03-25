«Мальчик, который выжил...»: Сережа Москаленко, переживший самое невероятное спасение в «Зимней вишне», учится отлично и идет на медаль

Сергей со своей крестной Верой (сестрой его мамы). Фото: архив семьи.

25 марта 2018-го, к началу пожара, «Зимняя вишня» в разгар еще по-зимнему хмурого, снежного дня была битком. И сотням спасшихся тот день стал вторым Днем рождения, и ужас его остался в сердцах навсегда.

И незабвенны всеми нами судьбы и лица 60 погибших детей и взрослых, любимых и дорогих. Их увела наверх, в небо... невидимая лестница, и с каждой ступенькой их сердца бились тише, реже, верили и не сдавались, но... Пожар был сильнее... И среди последних в царствие небесное, по ступенькам ушли, держа за ручки четырехлетнюю дочку Ксюшу, 34-летние мама и папа Сережи - Евгений и Олеся.

Да, тогда погибла вся семья «мальчика, который выжил...»

Под таким «именем» 11-летнего Сережу запомнила вся страна. А выжил мальчик - только настоящим подвигом отца и настоящим чудом...

Кадры, облетевшие мир...

А как папа его спас, выбросив почти с высоты всего здания, из окна, подарив единственный шанс, Сережа рассказал, придя после «Зимней вишни» в больнице в сознание...

А мы все помним историю спасения Сережи по случайной съемке, из собравшейся возле «... вишни» толпы.

Как ...с начала пожара прошло всего ничего. Черный дым, вырываясь отовсюду, забил уже просто жуть. Внутри ТРЦ, казалось, в живых уже никого. Но вдруг… После звона стекла прошел миг, и невидимые с улицы, крепкие руки выставили, посадили на подоконник четвертого этажа мальчишку. И вот одна нога ребенка - снаружи. Другая - внутри. Мальчик вцепился в подоконник… Люди внизу, на улице, то - почти неуловимое - движение в черном окне, заметили. Откуда, из чьей машины, взяли, растянули, подняв над головами, одеяло, чтобы поймать им ребенка, не запомнили. По толпе пронеслось:

- В окне! Мальчик!

Но дым закрыл окно. А когда сдвинулся, то в окне, где шли последняя борьба за жизнь и прощание папы с сыном, уж были перемены. Папа держал ребенка уже на весу, над улицей. И - бросок. Падение мальчика вниз. Удар. Еще... И - ребенка подхватили руки, их было - много, много рук. А в черном окне - больше никого… Только дым.

…И то 15-секундное видео, снятое на автомате кем-то, облетело страну и не раз. И не только я, его увидев, тогда вскрикнула: «Господи, помоги!», боль мальчишки и страшный удар о козырек, о плиту над входом почувствовав. Так кричали, думаю, все, на русском и на разных языках, в разных точках России, и все просили, молили за мальчика… И чудо произошло - мальчик после удара пришел в себя! И выжил, хотя и были опаснейшие травмы: и ушибы легких, сердца..., и отравление газом, и переломы...

25.03.2018. Стоп-кадр из того случайного народного видео, о спасении мальчика...

Но выжил - благодаря не только врачам, но в первую очередь - папе. Отец не мог предвидеть будущую ловушку в дыму и огне, в которую попадет вдруг семья, но… Женя, папа Сережи, занимался мотоспортом, тягал тяжелый мотоцикл, был счастлив в полетах на гоночной трассе… И занимался с сыном спортом. В том числе - на тренировках учил группироваться и правильно падать.

- А еще… В мотокроссе все волевые… - рассказывали мне потом гонщики, друзья папы. - Но принять решение - вытолкнуть своего ребенка из огня, с высоты, чтобы спасти, на это очень трудно решиться… Но Женя - смог. И Женя сам был смелым и учил сына быть смелым.

В западне

Но, прощу прощения у Сережи и у родных, и как бы ни было сейчас вспоминать по-прежнему и даже еще более тяжело, но давайте вернемся в то 25 марта, пять лет назад, чуть раньше пожара...

Как семья пришла в «Зимнюю вишню»...

- На то время запланирована была тренировка, Сережа мотоцикл погонять хотел... В семье все мужчины - гонщики. Мотоспортом всю жизнь занимался отец Жени. Потом сам Женя - он был уже больше десяти лет в мотоспорте. И уже Женя сына Сережу ездить учил, - это слова друзей-гонщиков папы. - Но, получается, планы на день переменились. Женя с женой и с дочкой собрались в «Зимнюю вишню», по делам. И в ТРЦ пошли всей семьей, вчетвером, отменив тренировку.

- Они в тот день хотели шапочку Ксюше купить, - поясняет бабушка Сережи (мамина мама) Наталья Николаевна, и плачет, и за слезы и боль стеснительно извиняется, - ...очень тяжело вспоминать... Пошли за шапочкой, потом зашли в кино...

- А когда начался пожар, и люди начали скорее из здания выбираться...

- Они тоже вышли из кинозала в дым, пошли вправо, но вернулись и пошли налево и, как оказалось, в тупик. Если бы они не развернулись, и так бы и шли вправо, они бы выжили...

- А развернулись, потому что в дыму потеряли ориентир, людей впереди?

- Не знаю... Сережа рассказывал, ничего не было видно... Темно... Потом папа нашел что-то, чем разбить окно. Одно окно не смог разбить...

- Стеклопакеты толстые...

- А второе разбил.

- И потом папа поднял Сережу в окно...

- И Вы тоже видели, как он его держал... (По съемке из толпы у ТРЦ. - Авт.) Он не сразу его бросил. Держал за руки... Сколько-то (секунд. - Авт.) прошло и его отпустил...

- Но только так, папа знал, он мог сына спасти. А при падении Сережи, при ударе о козырек, о верхний слой пластика, это же пластик спружинил и от гибели спас?

- Нет. Сережа, падая, сначала задел за лампу (светильник на наружной стене ТРЦ. - Авт.), лицо разрезал. Лампой уже удар смягчило. Потом был удар о козырек и потом уже...

- А дочку папа не успел в окно поднять?

- Мы не знаем, что дальше было. Их нашли всех троих у окна, они были все вместе.

...И это смертельный угарный газ не дал времени... Но наверняка в последнюю секунду жизни папа увидел, уже упав, еще порыв ветра, отнесший дым от рамки окна, и услышал взволнованный другой крик толпы внизу, и понял: получилось. Сын будет жить. Будет!

Весь в отца!

И дальше хронику выздоровления мальчика ждала, читала вся страна.

27 марта 2018-го. Сережа вышел из комы. 29 марта. Его перевели из реанимации в хирургическую палату. Тогда же сказали о гибели мамы, папы, сестрички.

- Ребенок плакал... - тяжело вспоминает бабушка Наталья Николаевна. - Спросил: «С кем я буду жить?» Я сказала: «Со мной...»

Шли больничные дни еще. Бабушки, дедушки Сережи все время были с ним рядом.

Через неделю после пожара врачи разрешили помыть мальчику голову - волосы пахли гарью. Потом вскоре - сильный организм шел на поправку - разрешили Сереже присаживаться в кровати. И заниматься, чтобы закончить учебный год с родным классом. Потом - Сережа начал учиться вставать, учиться ходить... И в мае 2018-го Сережа с бабушкой Светланой Владимировной (папиной мамой) на губернаторском приеме получил папину медаль (Евгению Москаленко - посмертно) «За честь и мужество». И той же весной 2018-го папины товарищи-гонщики передали Сереже, что не заменят отца-героя, но они - всегда рядом.

И так жизнь пошла дальше... Сережа переходил из класса в класс...

- Потом три года отучился в кадетском училище, - продолжает бабушка Наталья Николаевна. - Но это был мой выбор, изначально, куда ему идти. А он вырос... И он хочет стать айтишником, он компьютеры любил всегда. И в десятый класс - вернулся в родную школу. Отличник, и, думаю, хочет идти на медаль...

Любовь к мотоциклам у Сережи не прошла. И здоровье - нормальное.

- Он продолжает кататься, как отец. Ездит пока с дедом, - говорит Наталья Николаевна.

...25-го, на пятую годовщину трагедии в «Зимней вишне», Сережа с родными снова будет на кладбище, у могил родителей и сестры. Он будет, как всегда, молчать. Папин характер не позволяет слез. Но когда боль утраты не даст дышать, Сережа скажет:

- Я так по вам скучаю...