В Кемерове завершился праздник русского хоккея

Финальным аккордом праздника стал матч между командами «Востока» и «Запада». Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В субботу, 25 марта, в Кемерове завершился большой праздник русского хоккея, который проходил четыре дня. В программе: захватывающие тренировки национальной сборной. На них совершенно бесплатно смогли побывать кузбасские школьники. Позади интереснейшая игра сборной России против «серебряного призера нынешнего чемпионата кемеровского «Кузбасса»». А в субботу в день закрытия, сначала увлекательнейшие познавательные конкурсы среди болельщиков, а затем потрясающий по накалу гала-матч «Восток» - «Запад». Можно сказать, лучшие игроки европейской части станы против сильнейших хоккеистов, выступающих на Урале и в Азии.

Перед началом встречи хоккеисты чтят память ушедшего в минувшем году заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера России Владимира Янко. Его знали все, особенно те, кто сейчас уже находится на тренерских мостиках.

Главный тренер национальной команды Ильяс Хандаев долгое время защищал ворота некогда «золотого» «Водника» и сборной под руководством Владимира Владимировича.

- Такой профессиональной харизмой, какая была у него, в русском хоккее не мог похвастаться никто. Уверен, он тоже будет смотреть этот матч из далеких звезд. А мы постараемся его порадовать, - рассказал - «КП» - Кемерово» перед игрой Ильяс Хандаев.

Символ "Кузбасса" - Рысь Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Однако начала команда «Запада», откровенно, не очень. Уже к 12 минуте счет был 3:0 в пользу «Востока». Скоро «европейцы» отставание сократили, но тут же, в течение всего нескольких минут были пойманы на контратаках. А к концу перового тайму «азиаты» Илья Лопатин и Евгений Дергачев, благодаря филигранно разыгранным комбинациям довели счет до 5:2.

Казалось, что после перерыва «Восток» преимущество будет только увеличивать, уж резво команда играла в средней половине поля. Но здесь «европейцы» смогли собраться и эту среднюю линию подчинить себе. К средине второй половины встречи счет был уже равный 6:6. Затем команды обменялись голами, и, казалось, что зрителей ждут классические «качели», когда команды по очереди выходят вперед и догоняют друг друга. Но случилось невероятное. На последних минутах усилиями Егора Ахманеева и Евгений Колбышева «Запад» выходит вперед 9:7. Все, что могли сделать восточные мастера русского хоккея, это за две секунды до конца встречи сократить разрыв.

- Сегодня на поле были лучшие игроки России, и, уверен, мира. Ведь шведы играют в хоккей академический, там скорости гораздо ниже, - сказал старший тренер «европейцев» Иван Максимов.

- Сегодняшний матч очень важен для наших ребят, потому что он еще раз показал сильные и слабые стороны над которыми, и в клубах и в сборной, надо работать. Очень приятно, что болельщики получили радость, - добавил наставник сборной «Востока» Дмитрий Щетинин.

Праздник завершился общими фотографиями игроков со своими преданными болельщиками. Отдельно сфотографироваться со «звездами» русского хоккея мог каждый, как и взять у любимого хоккеиста автограф на память.

Общение после игры игроков с болельщиками. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Четыре дня продлились на самом деле долго. Море впечатлений, встреч, памятных событий. Позавчера были на памятнике Николаю Масалову. Впечатляет!. А сегодня возложили цветы к памятнику погибшим ровно пять лет назад в торговом центре «Зимняя Вишня». В русском хоккее рядом и радость, и грусть, но одинаково звучит победа спортивного, и просто человеческого духа, - отметил один из лидеров кемеровского «Кузбасса» Руслан Тримаскин.