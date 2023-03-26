Сергей Цивилев наградил Никиту Михалкова во время гастролей в Кузбассе

Знаменитый российский режиссер Никита Михалков приехал в Кузбасс со спектаклем «12». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе проходят гастроли народного артиста России Никиты Михалкова со спектаклем 12. Показы уже прошли в Кемерове на сцене театра драмы и впереди еще два показа - в новокузнецком драмтеатре.

Сразу после представления в столице Кузбасса глава региона вручил Никите Михалкову областную награду - медаль Николая Масалова, учрежденную только в этом году. Ее вручают за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти.

- Вся ваша жизнь в кино и ваша программа «Бесогон ТВ» - это настоящий путь воина, воина-освободителя, борца за наши традиционные российские ценности. Мы у себя в Кузбассе реализовали проект - Мемориал Воину-Освободителю,посвященный героям-сибирякам, победившим нацизм, и учредили медаль Николая Масалова. Решением правительства Кузбасса награждаем вас этой медалью, - сказал Сергей Цивилев во время награждения.

Никита Михалков в свою очередь поблагодарил губернатора Кузбасса поблагодарил за награду и подтвердил, что спектакль «12» - как раз об этом: о ценности человеческой жизни, духовности и русских традициях.