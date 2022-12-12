Посреди Шерегеша образовался провал в шахту

Участок стоял на территории шахты «Шерегешская»

В Кузбасском поселке Шерегеш образовался провал под землю на одном из участков на улице Первомайской.

По словам очевидцев, глубина провала примерно 180 метров, диаметр около 45-50 метров.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что участок полностью провалился под землю, однако, жилой дом устоял и оказался стоящим на краю обрыва. По данным пресс-службы администрации Таштагольского района, пострадавших нет, дороги и жилые дома не повреждены.

Основная дорога перекрыта, выставлены посты, на время обследования ограничено движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш», имеется объезд.

Также власти района сообщают, что просадка грунта в границах горного отвода Шерегешского рудника была прогнозируемой, поэтому зона возможного провала была огорожена, а из зоны обрушения были расселены дома №№ 14,16, 18 и 20 по улице Первомайской. В настоящее время горные работы на шахте приостановлены для контроля режима проветривания. После проведения замеров и подтверждения безопасности горные работы будут возобновлены.

Территория с пострадавшим участком принадлежит шахте «Шерегешская», которая входит в состав горнорудного сегмента ЕВРАЗ ЗСМК. Меньше месяца назад по решению суда деятельность шахты была приостановлена из-за нарушений техники безопасности.