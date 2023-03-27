В Кузбассе на неделе ожидаются перепады от -9 до +18 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Антон ФОКИН

В последние дни марта днем по области будут плюсовые температуры вплоть до +18 градусов, однако в четверг ожидается похолодание. Прогноз погоды опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В Кузбассе с каждым днем становится все теплее. Воздух постепенно прогревается, самым жарким днем на этой неделе станет вторник, когда на улице потеплеет до +18 градусов. По ночам местами также уже будут наблюдаться положительные отметки. В середине недели в Кузбассе немного похолодает, подует порывистый северный ветер и пройдет снег.

Так, во вторник, 28 марта, ночью ожидается -1 … +4, местами до -7, днем +6 … +11, местами до +16. Ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров в секунду, днем - до 16 метров в секунду. Переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

В среду, 29 марта, ночные температуры составят 0 … +5, местами -6, днем будет +8 … +13, местами воздух прогреется до +18. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный. Ночью местами будут порывы ветра до 14 метров в секунду, днем - до 18 метров в секунду. В этот день будет преимущественно без осадков.

В четверг, 30 марта, ночью столбики термометров покажут -4 … +1, местами -9, днем всего -4 … +1, местами +6. Ветер станет северным, ночью 5-10 метров в секунду с порывами до 18, днем 7-12 метров в секунду с порывами до 22. Местами пройдет умеренный и мокрый снег.