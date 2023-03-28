В Кузбассе заметили редкое природное явление «снежные рулоны»

Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау".

В Кузбассе на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» обнаружили редчайшее природное явление «снежные рулоны» - это шары из снега, которые слепила природа, а не люди.

На фотографиях, сделанных на территории заповедника, видно, что местность усыпана белыми снежными шарами. Можно подумать, что эти «комья» рукотворные, однако рядом с ними нет ни одного человеческого следа. Рулоны напоминают цилиндры, в них также можно увидеть сходство с перекати-поле. Но как объяснили специалисты, если перекати-поле в природе встречается часто, то «снежные рулоны» доводится увидеть вживую далеко не каждому.

- «Снежные рулоны», или «рулетики», как их еще называют, - это метеорологическое явление, при котором снежные комья образуются под действием силы ветра и гравитации без участия человека, - рассказали в пресс-службе заповедника, отметив, что такое природное явление встречается крайне редко.

Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау".

Научный сотрудник Иван Треньков объяснил, что для того, чтобы скатались такие снежки, должно совпасть сразу несколько факторов.

- Погода должна быть ясной, а снег влажным, но в то же время рыхлым и пушистым. Снег должен покрывать лед, но не прилипать к нему. Температура воздуха должна быть чуть выше нулевой отметки. При этом ветер должен быть ровно таким, чтобы он мог создавать и перемещать «снежные рулоны», но не разрушать их, - рассказал он.

По его словам, обычно «снежные рулоны» образуются на склонах в холмах, однако направление у них может быть совершенно непредсказуемое. На кадрах, опубликованных из заповедника, видно, что «рулетики» закрутились по направлению к склону, а не от него.

Специалисты рассказали, что размер «снежных рулонов» может достигать почти метровой величины (самый крупный в мире «рулетик», зарегистрированный учеными, был в диаметре 70 см). В «Кузнецком Алатау» были зафиксированы «снежные рулоны» размером примерно с 12-ти литровое ведро.

В заповеднике добавили, что после образования «снежные рулоны» превращаются в «снежные пончики» - они имеют малую плотность и выветриваются, то есть они хрупкие и легко разрушаются. Это происходит, потому что внутренние слои формируются пока рулон еще маленький и легкий.