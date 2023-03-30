Фото: библиотека городских историй.

В Библиотеке городских историй (на Весенней) работает выставка новосибирского художника и действительного члена Российского географического общества Эдуарда Логинова «Камень на холсте. Новоромановская писаница».

Художник является ярким представителем сибирского археоарта, работающим в технике эстампажа - оттиска, полученного наложением бумаги или ткани. Работы Логинова находятся в частных коллекциях в России, Австралии, Австрии, Бельгии.

На картинах Эдуарда Логинова представлены точные копии наскальных изображений, реально существующие петроглифы - лоси, олени, люди, стихии природы. Художник разработал безопасную для скальной поверхности методику копирования изображения на холст с помощью красок, что позволяет ему точно отображать древние образы и дополнять их насыщенной цветовой палитрой.

Выставка «Камень на холсте. Новоромановская писаница» представляет зрителям изображения памятника, видеть который удается немногим. Работы Эдуарда Логинова помогают увидеть их и понять историю Сибири, людей, населявших наш край в древности, понять их мировоззрение и духовный мир.

Библиотека городских историй

ул. Весенняя, 7, т.: (384-2) 36-49-47

Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Вход свободный