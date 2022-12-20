Кухня шорцев: много мяса и полезные дикоросы

Шорская кухня многогранна. Фото: Владимир Сопин

«Разрез Кийзасский» (добывающий актив компании ЭЛСИ) продолжает рассказывать об обычаях и традициях коренного народа Кузбасса – шорцев. Очередной материал посвящен одной из самых интересных и вкусных тем – шорской кухне.

Мясоеды и рыболовы

Исторически сложилось, что шорцы — хорошие охотники и рыбаки. Основной пищей коренного народа Кузбасса было мясо диких животных. Его готовили на огне, а также вялили и сушили, чтобы как можно дольше сохранить. Жаркое из медвежатины, похлебка из косули, тушеный кролик, рагу из оленины далеко не полный перечень блюд, которые готовят представители коренного народа Кузбасса. Наличие мяса в рационе шорцев позволяло надолго сохранять чувство сытости, однако охота — это всегда лотерея. И если мужская половина семьи возвращалась ни с чем, приходилось затягивать пояса и питаться тем, что оставалось в доме.

Рыбу солят обваливают в муке и жарят на сильном огне. Фото: Владимир Сопин

Большое количество белка и другие питательные вещества удавалось получать из рыбы. Вернувшись с рыбалки, мужчины отдавали улов женщинам, которые готовили вкусные блюда.

«Традиционно шорцы селились недалеко от берегов рек, которые богаты ценными породами рыб. Наши отцы и братья ловят окуня, чебака, пескарей и много других видов рыб. Особую ценность представляет таймень. Это большая рыбина, которая может достичь 2 метров в длину. Ее мясо белое, а по вкусу очень похоже на красное, поэтому особенно полюбилось шорцам. Способ приготовления рыбы довольно прост.. Рыбу чистили, освобождали от внутренностей, солили, обваливали в муке и жарили на сильном огне. Блюдо незамысловатое, но очень вкусное», - рассказывает художественный руководитель ДК в п. Чувашка Виктория Голубинская.

Шорский напиток жизни

Еще одно блюдо, которое правильнее назвать напитком, снискало любовь среди охотников. Имя ему талкан. В стародавние времена шорцы отправлялись на охоту на длительное время. Найти пропитание в глухой тайге было непросто. Поэтому женщины своим мужьям собирали в дорогу тряпичный мешок с талканом. Это измельченные зерна ячменя, ржи, проса и пшеницы. Мелилось все это вручную на специальной мельнице. С устройством справлялись не только женщины, но и дети.

Нас, как дорогих гостей и людей, плохо знакомых с шорской кухней, угостили талканом. Чтобы насытиться, хватило половины стакана. Действительно, очень питательный напиток, этакая замена современной граноле, которую смешивают с йогуртом. Но вкус своеобразный, не похожий ни на что, обязательно понравится тем, кто не пьет молочные напитки в чистом виде.

«Перед тем как зерна отправить в мельницу, их обжаривают. Получается очень вкусная масса, кто-то говорит, что это похоже на семечки подсолнечника. Благодаря этому они приобретают неповторимый аромат и вкус. Но просто так их никто не ест. Дальше самое интересное. Талкан разводят в молоке. Получается необычный напиток. Совсем давно молоко не у всех имелось, тогда разбавляли водой. Смесь брали с собой на охоту, периодически пили, и быстро наступало чувство сытости. А еще талкан здорово выручал во время войны. Есть было нечего – спасались дикоросами да талканом. Пили его целыми деревнями», - вспоминает старожил п.Чувашка Бекренева Раиса Трофимовна.

Шорцы рассказывают, что талкан до сих пор пользуется популярностью у коренного населения. Его с удовольствием пьют дети, а самый вкусный напиток получается на домашнем коровьем парном молоке.

В 2021 году при поддержке «Разреза Кийзасского» в поселке официально открылась этнодеревня на территории духовного центра «Эне таг». Прогулявшись там, можно узнать о традициях и быте шорцев. Сюда приезжает много туристов. Здесь же расположена мельница для размалывания зерен и приготовления талкана. Попробовать ее в работе может любой желающий.

В прошлом году на территории духовного центра «Эне таг» открылась этнодеревня. Фото: Владимир Сопин

Знаменитые шорские пельмени

В начале 20 века на кухню шорцев оказали влияние русские, у которых коренной народ позаимствовал рецепт многих блюд, но при этом в каждое вносил свой неповторимый колорит. Если вы когда-нибудь попадете на крупный шорский праздник или заглянете в гости к шорцам, вас непременно угостят большими и аппетитными пельменями, которые по форме похожи на вареники.

Шорцы используют для пельменей мясо диких животных: лосятину, кабанину, оленину. Фото: Владимир Сопин

Прежде всего, начинка. Шорцы используют для пельменей обязательно мясо диких животных: лосятину, кабанину, оленину и др. Сейчас не возбраняется добавлять привычные свинину и говядину. При этом куски мяса не перекручивают в фарш, а мелко рубят с помощью сечки (своеобразный тесак). Блюдо получается очень сочным. Еще один секрет – добавление в начинку кедровых орехов. При этом орешки не смешивают с мясом, а непосредственно перед скручиванием пельменя кладут внутрь. Ну и наконец способ варки: шорские хозяйки в бульон добавляют немного молока. Благодаря этому готовое блюдо становится абсолютно не похоже на традиционные русские пельмени. Кстати, попробовать приготовить шорские пельмени может любой желающий, который приедет в Мыски. В духовном центре для туристов проводят кулинарные мастер-классы.

«Мы предлагаем самим слепить пельмени, потом варим их и угощаем всех желающих. Вообще шорская кухня вызывает неподдельный интерес, и мы очень рады, что благодаря «Разрезу Кийзасскому» можем рассказывать о нашей культуре, нести эти знания в массы», - поясняет заведующая ДК п. Чувашка Татьяна Подольская.

Шорские пельмени - большие, внешне похожи на вареники. Фото: Владимир Сопин

Мы не могли устоять и тоже приняли участие в лепке. Процесс, между прочим, не из легких! Так проворно заворачивать пельмени, как у шорок, у нас не получилось. Все-таки требуется сноровка. А еще полуфабрикат большого размера, и его попросту сложно удержать в руке. Тем не менее раза с пятого пельмень был готов.

Дикоросы как источники витаминов

Мало кто знает, но шорцы являются большими почитателями колбы. В европейской части России это растение известно как черемша. Еще ее называют диким чесноком. Коренной народ уважает колбу за необычный вкус и обилие витаминов. В прежние времена шорцы не держали огородов, поэтому в их рационе не было овощей, фруктов и ягод, кроме тех, которые удалось собрать в лесу. Поэтому колба стала своеобразной палочкой-выручалочкой для организма. В ней содержатся растительная клетчатка, эфирные масла, ценные аминокислоты и витамины групп А, В и С. Спасало это растение шорцев и других сибиряков и в годы Великой Отечественной, когда питание было крайне скудным. Использовали в пищу и другие растения:

«От родителей мне достался специальный инструмент, называется озуп. С его помощью легко удается выкапывать корень такого растения как кандык. Очень вкусного, полезного и не похожего ни на один корнеплод, в котором содержится много витаминов. Он тоже здорово выручал во время голода и войны. Шорцы выкапывали его, чистили и ели. А что касается колбы, то ее мы всегда ели просто так, вприкуску с солью. Но сейчас, когда появилось множество специй, придумываем новые блюда и даже заготовки на зиму. Например, икра из колбы. Стебли мелко режем, добавляем соль, растительное масло, аджику и закручиваем в банки. Если такую баночку открыть зимой, гастрономическое удовольствие всем попробовавшим обеспечено!», - делится коренная шорка Валентина Бекренева.

В этноцентре можно узнать о традициях и быте шорцев. Фото: Владимир Сопин

Шорская кухня настолько многогранна, что о ней можно рассказывать часами. Но лучше один раз окунуться в нее с головой, то есть продегустировать хотя бы некоторые блюда, чтобы познакомиться с этим народом поближе.