За 10 лет россияне практически полностью перешли на отечественные грибы в рационе

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

С 2011 года потребление грибов в России выросло более чем вдвое: с 49 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Спрос подкреплен мощным увеличением отечественного предложения. Так, за тот же период производство выросло в 20,5 раза, с 4,2 тыс. тонн до более чем 86 тыс. тонн в 2020 году, и в 26,4 раза, до 111 тыс. тонн в 2021 году.

Параллельно с наращиванием собственного производства сокращался и импорт. С 2011 года он снизился вдвое: с 47,8 тыс. тонн до 23,3 тыс. тонн. Внутреннее производство начало заметно расти в 2013-2015 гг. и сравнялось с импортом в 2018 году, после чего потребность в поставках из-за рубежа практически исчезла.

В итоге самообеспеченность грибами выросла с 9% в 2011 году до 86% в 2020 и продолжила укрепляться.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Причины роста самообеспеченности

После введения продовольственного эмбарго в России начался «грибной бум», сравнимый с сырным: массово открывались производства разного масштаба, в том числе крупные. В грибоводство зашли инвесторы из других направлений сельского хозяйства и ряд непрофильных инвесторов: одним из «магнитов» стал быстрый производственный цикл и возможность получать несколько урожаев вне зависимости от климата.

С лета 2017 года Министерство сельского хозяйства запустило рабочую группу по развитию грибоводства. Задачами группы были определены выработка предложений и координация мероприятий по улучшению ситуации в отрасли.

Ряд крупных предприятий вышел на запланированную мощность как раз в 2018 году, что и отразилось на резком росте производства в последующие годы.

Рост производства при этом обусловлен не только открытием новых производств, но и повышением урожайности. Так, с 2016 года она увеличилась на 7% до 680 кг/га.

- Всего за несколько лет российские грибоводы смогли в корне переломить ситуацию и насытить страну отечественной продукцией. Из нишевого сегмента отрасль перешла в промышленные масштабы. Совсем недавно от общего объема грибов порядка 90% составлял импорт, сейчас же мы наблюдаем самообеспеченность. Производство ежегодно обновляет рекорды. Можно уверенно говорить, что грибоводство стало одним из самых успешных примеров импортозамещения, - считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Главный гриб в России - шампиньон, его доля превышает 90% от всех грибов на рынке, и он представляет собой основу продуктовой линейки крупных производств. Хозяйства поменьше выращивают шиитаке и вешенки.

Что делать с грибами

Мощнейший рывок в производстве привел к ситуации, когда отрасль встала на грань перепроизводства: предложение едва перекрывается спросом. Поэтому у производителей две задачи. Первая - повысить культуру потребления грибов в России, для чего нужны маркетинговые кампании, разнообразие товарной линейки, переработка грибов для создания новых вкусов. Вторая - это выход на внешние рынки. За 10 лет экспорт грибов из России вырос более чем в 3 раза, до 9,5 тыс. тонн, соотношение экспорта и импорта составляло 1:16, а теперь - 1:2. Таким образом, тенденция обнадеживает.

Главным потребителем российских грибов выступают Беларусь (порядка половины от общего объема) и Казахстан (около четверти). Перспективными рынками эксперты РСХБ считают Италию, Францию и Германию: поставки из России уже идут, потребитель познакомился со вкусами российских грибов, при этом в кухне этих стран культура потребления грибов развита.

Присутствует также географический фактор. Основные производственные мощности в грибоводстве сосредоточены в европейской части России. Однако грибы «не любят» заморозку, да и сама транспортировка из европейской части на восток страны добавляет каждому килограмму грибов несколько сотен рублей, что делает такой бизнес невыгодным. На востоке страны развит сбор дикоросов, присутствует импорт из Китая. По мнению экспертов Россельхозбанка, на востоке целесообразно строить грибные фермы для удовлетворения местного спроса и импортозамещения.

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