Княжеский пир и куклы Даши Намдакова: как интересно провести выходные в Кемерове

Фото: ГНБ Кузбасса им. В. Д. Федорова.
Дух Древней Руси
Отправляемся в библиотеку на... княжеский пир
Русские народные былины - старинный вид фольклора X-XI веков, эпохи расцвета Киевской Руси. Их герои - это реальные исторические лица: князья, богатыри, купцы, бояре, чьи имена со временем простой народ стал соотносить с единой былинной эпохой князя Владимира Красное Солнышко.
Областная научная библиотека приглашает желающих стать участником такого былинного сюжета и побывать на княжеском пиру: послушать сказителей, звучание духовых, струнных инструментов, вместе со скоморохами поучаствовать в забавах, плясках, проверить богатырскую удаль и знания древнерусской литературы.
Гостей «Федоровки» ждет увлекательная программа: конкурс на лучшие праздничные наряды в славянском стиле, показательные танцевальные и театрализованные номера, мастер-классы по народным танцам и специально оформленная фотозона, где можно сделать зрелищные фотографии на память.
Танцевальная обувь, мужские, женские и детские костюмы периода древнерусского государства приветствуются.
Внимание: необходима предварительная запись, так как количество участников мероприятия ограничено - максимум 30 человек.
Государственная научная библиотека Кузбасса
ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80, доб. 162
17 декабря, начало в 14.00
Цена билетов: от 150 рублей
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Фото: музей изобразительных искусств Кузбасса.
Куклы Даши Намдакова
Знакомимся с мифами, сказками и легендами Бурятии
В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка с загадочным названием: «Ульгер: сказки и грезы», на которой представлены авторские куклы бурятских художников и мастеров семьи Намдаковых.
Слово «ульгер» в переводе с бурятского - волшебное сказание, передающееся из поколения в поколение. Куклы семьи Намдаковых являют собой образы, отражающие духовное наследие Бурятии: мифы, сказки, легенды.
Эскизами кукол занимается Даши Намдаков - скульптор, народный художник Бурятии, заслуженный художник РФ (2020), академик Российской академии художеств (2021). За воплощение авторского замысла отвечают другие члены семьи: мама - за обработку тканей и волоса, сестры - за роспись и кружево, старший брат - за каркас и подставки.
Экспозицию составляют 16 произведений, выполненных с использованием традиционных и современных технологий и материалов: конского волоса, кожи, дерева, кости и т. д. Куклы представлены разные, но каждая по-своему красивая и каждую хочется рассматривать.
К слову, в столице Кузбасса такая выставка состоится впервые. «Ульгер: сказки и грезы» - это редкая возможность увидеть целую коллекцию уникальных произведений семьи Намдаковых.
Музей ИЗО Кузбасса
пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
Время работы: вторник-суббота - с 10.00 до 19.00, суббота - с 11.00 до 19.00, воскресенье - выходной
Цена билетов: от 150 рублей