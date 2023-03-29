В музыкальном театре Кузбасса открылась выставка известного сибирского художника Виктора Пономарева

Свою супругу Виктор Пономарев рисовал с особенной любовью Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Глядя на большой портрет святейшего владыки Сафрония, стоявшего много лет у престола Кузбасской православной церкви, складывается полное ощущение, что это не картина, а фотография. Настолько филигранно прописан образ. Сходство идеальное, до мелочей.

- Владыку я написал после последней нашей с ним встречи. Планировали поговорить всего 20 минут, а беседовали семь часов. А уже на следующий день на холсте родился его образ. Он рождался легко, и, такое ощущение, что не я, а Господь водил мою кисть по холсту, - рассказал «КП» - Кемерово» мастер.

Образ владыки Сафрония получился поразительно точным Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Так же портреты народного артиста России, легендарного Александра Боброва и своей супруги, ведущей балерины музыкального театра Светланы Георгиевны дышат не только узнаваемостью, но и особенной теплотой.

На вопрос, как художнику удается так точно прописывать портреты, Виктор Александрович, открывает «Комсомолке» свой нехитрый секрет.

- Перед написанием человека, я закрываю глаза и вспоминаю мысленно образ своего героя, не столько сначала его черты, сколько его взгляд, голос, жестикуляцию. Рисую самое выразительное лицо, руки, иду, получается, от внутреннего к внешнему, - делиться секретами мастерства Виктор Пономарев.

Художник лично показывает зрителям свои полотна, подробно рассказывая историю каждой картины. И каждая работа - целая судьба. Вот зимняя проселочная дорога. На трескучем морозе серебрятся таёжные ели. Блекло светит луна, далеко за горизонт уходит рыжевато - красная дымка. Такое выдумать трудно, только увидеть. - Но эта работа создана по образу и подобию одного случая, который произошел с моей мамой. Однажды в жуткий холод она понесла котомку с едой своему родственнику за несколько десятков километров. Шла по такой вот зимней проселочной дороге. Чуть не замерзла, но дошла и вернулась обратно, - повествует Виктор Пономарев.

Его пейзажи узнаваемы так же как портреты. Если кто хоть раз был в Евпатории, невозможно спутать ее трамвайную одноколейку, или берег реки Кондома в Мундыбаше.

Лет тридцать назад сибирский художник рисовал в Париже Сену. Подглядев наброски, проходящий мимо Олег Митяев, гастролировавший в это время во Франции, пришел в восторг от них. Подошел, познакомился, пожал Пономареву руку.

- У меня такое ощущение по вашему этюду, - сказал тогда бард, - будто вы прожили на берегу Сены десятки лет, с самого детства. Настолько река по-настоящему течет на вашем холсте.

- А как проникновенны в его картинах животные и птицы, - восхищается работами Пономарева его давняя подруга Тамара Емцева.- Посмотрите, одинокая лошадь на поле, словно специально ему позирует.

- А так, представьте, и было, Тамара Васильевна, - подтверждает художник. Рисую ее на пленере, а ну, кричу, повернись чуть другой стороной, и она поворачивается. А теперь сена поешь, и она слушается и ест. Так же лебедь на озере застыл на воде именно так как мне нужно было. Только я написал его образ и принялся за окружающий водную гладь пейзаж, лебедь уплыл.

Виктор Пономарев живет своими художественными образами ежечасно, ежеминутно. Спит, вспоминает супруга Светлана, с карандашом.

- На столике возле кровати чистый листик бумаги. Ночью, вдруг, вскочит, включит настольную лампу, минут пять - десять что-то набрасывает. Утром как ребенок радуется: «Смотри Светочка!». Я смотрю и глазам не верю. Гениально!!! И, не потому что он муж, а просто действительно здорово! - рассказала «КП» - Кемерово» Светлана Пономарева.

Городские и таежные пейзаци у художника особенно великолепны Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

За всю свою жизнь Виктор Пономарев написал больше полутора тысяч серьезных полотен, не считая нескольких тысяч этюдов и набросков. И некоторые из этих пейзажей, портретов, натюрмортов находятся в частных коллекциях за рубежом - во Франции, в Испании, Германии, даже в Латинской Америке.

Трудно в это поверить, но многие свои картины Пономарев не продает, а дарит безвозмездно. Школам, музеям, художественным центрам. В минувшем году художник передал в дар Кузбасскому Дому художников 15 своих картин.

- Причем, это работы высшей пробы, каждая из которых стоит не малых денег. Картины стали не просто украшением нашего фонда, они являются настоящей его реликвией, - рассказал «КП» - Кемерово» директор Дома художников Валерий Каплунов.

Талантливый человек талантлив во всем. Эта истина определяет всю жизнь Виктора Пономарева. Он не только известный в Сибири художник, но еще и блистательный музыкальный актер.

С конца 50-х до 1990 года мастер служил в театрах оперетты Улан - Удэ, Иркутска, Челябинска, последние 20 лет посвятил себя Кузбасскому, тогда еще, театру Оперетты.

Зрители до сих пор вспоминают, как ходили целыми семьями на Виктора Пономарёва. А когда он неожиданно для всех ушёл из театра, ещё долго искали его среди героев спектаклей.

- И все это, и актерство, и способность писать картины, по сути, от моей мамы. Не в буквальном смысле, идти в музыкальное училище, а потом в художественное, она меня не заставляла. Мама просто определила ориентир моей взрослой, осмысленной дороги. Когда мне исполнилось 14 лет, она сказала, что не может меня прокормить и пора зарабатывать на хлеб самому. Вот с этого русла началась моя творческая река, - обобщил свой жизненный сюжет Виктор Пономарев.