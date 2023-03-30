В Кузбасс на выходных придут морозы и снег

Зима не хочет покидать Кузбасс... Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сделали прогноз на ближайшие три дня, согласно которому в Кузбассе ожидаются морозные и снежные деньки. Плюсовых температур стоит ждать лишь в воскресенье, а до этого времени будет только «минус» и днями, и ночами, поэтому убранные в шкафы в связи с заглянувшим на время теплом пуховики жителям региона придется доставать вновь.

Так, в пятницу, 31 марта, ночью ожидается -8...-13 градусов, местами похолодает до -18 градусов, днем будет пусть и немного, но теплее: -1...-6 градусов, местами до -11 градусов. Ветер придет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Ночью будет идти небольшой, местами умеренный мокрый снег, где-то будут метели, днем примерно так же: небольшой снег и метели местами. Где-то на дорогах гололедица.

В субботу, 1 апреля, ночью будет довольно морозно (для начала второго весеннего месяца): -12...-17 градусов, а местами столбик термометра опустится до -22 градусов. Однако днем будет теплее, чем в пятницу: 0...-5 градусов, местами до -10 градусов. Направление ветра не изменится, а вот скорость будет поменьше - 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Ночью местами будет небольшой снег, днем осадков не предвидится. На дорогах также местами гололедица.

В воскресенье, 2 апреля, ночью ожидается -9...-14 градусов, местами -16...-21 градус, зато днем значительно потеплеет: -3...+2 градуса, местами до +7 градусов. Направление ветра изменится на юго-восточное, скорость поутихнет - 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Осадков в целом не предвидится, на дорогах местами гололедица.