Новокузнецкий четвероклассник вернул хозяину потерянную им крупную сумму денег

школьник из Новокузнецка вернул хозяину крупную сумму денег Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке учащийся местной школы № 50 возвращаясь с занятий, заметил прямо на дороге бесхозный кошелек с 12 тысячами рублей, а в придачу к нему и паспорт. Найденные документ и деньги он тут же принес полицию.

Хозяина быстро нашли и вернули ему потерянное. Мужчина, оказывается, совсем отчаялся. А когда ему сообщили радостную весть, счастью новокузнечанина не было предела. В благодарность он подарил школьнику ценный сувенир.

Мальчик в полиции признался, что по-другому поступить просто не мог. По его словам это было бы просто нечеловечно. Поступать честно в этой жизни его научили родители.

- Мама всегда говорила, о том, что нужно всегда помнить о людях и помогать им в беде, - признался школьник.

В полиции поступок школьника оценили и прямо на школьном собрании в присутствие учителей и одноклассников вручили ему «Почетную грамоту» и ценный подарок.

- Молодец Егор! Он доказал, что молодые люди у нас растут ответственными, честными и неравнодушными гражданами с активной человеческой позицией, - рассказал «КП» - Кемерово» член общественного совета УВД по Новокузнецку Владимир Пронин.

Мама Егора Светлана Ладохина, призналась, что это не первый честный поступок ее сына.

- Несколько лет назад он тоже нашел на улице кошелек с деньгами и также отнес его в полицейский участок. Я за сына спокойна, у него честное, порядочное будущее, - уверена родительница Егора Хайлова.