В Кемерове жители некоторых районов начали жаловаться на подтопления

Фото: Telegram-канале Дмитрия Анисимова

В своем Telegram-канале мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что жители города начали жаловаться на подтопления. Сигналы поступают из Кировского, Заводского и Рудничного районов, а также из Кедровки и Промышленновского. На улицах Рабочая, Заводская, Профсоюзная, Мартемьянова, Семашко, Крупская и ряде других из-за теплых температур произошел разлив талых вод.

Хоть в зону подтопления попали 30 домов, в настоящее время эвакуация жителей не требуется. По словам главы города, сведения об обстановке в районах докладываются ему ежечасно, а борьба с разливом воды ведется круглосуточно.

Сегодня, например, в Кировском районе, где течет река Алыкаевка, весь день велась прочистка водопропускных труб и подмостового пространства ото льда. Ситуация мониторится, как и в завокзальной части города. Везде были проведены подомовые обходы, особое внимание уделено семьям мобилизованных.

- Уже ясно: паводок в этом году активный. Сигналы о подтоплении поступают из разных точек города одновременно. Технику в первую очередь направляем туда, где вода подошла к домам и требуется помощь людям, - отметил Дмитрий Анисимов.

Он также добавил, что городские службы всегда находятся в готовности для устранения последствий разлива воды, за обстановкой круглосуточно следят специалисты городского управления ГО и ЧС. Однако перепады температур, а также нестабильность погодных явлений (снег и его таяние) усугубляют ситуацию и усложняют работу коммунальных служб.