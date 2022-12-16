Алексей Ягудин рассказал об особом отношении к Новокузнецку из-за Татьяны Тотьмяниной

Фото: Алексей Ягудин / ВКонтакте

Известный фигурист Алексей Ягудин признался, что сделал предложение руки и сердца своей супруге Татьяне Тотьмяниной в Новокузнецке.

Прославленный чемпион стал героем шоу «Вундеркинды» на телеканале Пятница, где дети показывают свои удивительные таланты. Одна из участниц - Варвара Простак - приехала на проект из Новокузнецка. Звездному гостю предложили угадать, какой необычной способностью обладает 11-летняя школьница. Алексей Ягудин, не раздумывая, предположил, что она умеет читать задом наперед. Свой выбор он объяснил интуицией и особым отношением к родному городу Варвары.

- Варя - из Новокузнецка. Это то место, где я сделал предложение своей жене, - сказал фигурист.

Впрочем, олимпийский чемпион не угадал талант юной новокузнечанки. Оказалось, что девочка умеет считать в уме, да еще и на разных языках. Нашей землячке в студии задали примеры легкой сложности на русском и на японском языке. Варя смогла быстро и верно посчитать в уме все цифры и дать правильный ответ.

Участница шоу Варя Простак из Новокузнецка

Напомним, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина много лет открещивались от свадьбы, но под давлением общественности все же поставили штамп в паспорте в 2016 году. К этому моменту пара уже имела двух совместных детей – девочек Елизавету и Мишель. Ягудин сделал предложение Тотьмяниной в Новокузнецке во время тура по Сибири и Дальнему Востоку, а оформили свои отношения фигуристы в Красноярске.

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