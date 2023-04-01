Кузбасский публицист Владимир Сухацкий ушел из жизни в возрасте 67 лет

Фото: музей-заповедник "Красная горка"/ ВКонтакте

Сегодня, 1 апреля, не стало известного публициста, краеведа, научного сотрудника музея-заповедника «Красная Горка» Владимира Сухацкого. Об этом сообщили в сообществе музея во «ВКонтакте».

- Владимир Александрович - истинный кемероволюб. Он оставил всем нам богатое наследие - интереснейшие исторические книги, статьи в российских и зарубежных газетах и журналах, по праву любимые всеми кузбассовцами документальные фильмы и просветительские программы на радио, - написали в группе.

Владимир Сухацкий также внес значительный вклад в сохранение и популяризацию историко-культурных ценностей, он был постоянным автором альманаха «Красная Горка», экскурсоводом и создателем выставочных проектов. Светлая память о Владимире Александровиче навсегда сохранится в сердцах всех его знакомых.

Прощание с известным краеведом состоится во вторник, 4 апреля. Время и место прощание пока не известны.

Владимир Сухацкий родился 10 марта 1956 года в Ленинске-Кузнецком. Окончил исторический факультет КемГУ. Работал на радио, телевидении, является автором нескольких историко-публицистических книг, переводов, пьесы, многочисленных статей, документальных телевизионных и радиопрограмм.