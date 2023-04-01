Агрессивный кузбассовец выгнал экипаж «скорой» из служебной машины

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 31 марта, в Прокопьевске разгорелась настоящая криминальная драма с участием очень нетрезвого гражданина и экипажа скорой помощи, прибывшего ему помочь. В итоге медикам понадобилась помощь вневедомственной охраны.

Так, вечером накануне росгвардейцам от медицинской бригады поступил сигнал «тревога», по нему силовики оперативно выдвинулись на улицу Обручева, где и нашли служебный автомобиль врачей. Однако было одно но: внутри находился буйный пьяный мужчина, который не давал медикам выполнять свою работу.

В результате дебошира успокоили и задержали. Как выяснилось, медицинская бригада прибыла на место, чтобы оказать помощь прокопчанину с сильным алкогольным опьянением, и сделала это, однако вместо благодарности медики получили агрессию со стороны пациента. Тот начал представлять угрозу, из-за чего бригаде пришлось выйти из автомобиля и подать тревожный сигнал, чтобы им помогли.

Сейчас агрессивного кузбассовца передали правоохранителям, чтобы уже они разбирались с этим делом. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отметим, что в Кузбассе машины «скорой» оснащены спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», благодаря которой стражи порядка в режиме реального времени могут контролировать местоположение и состояние автомобилей. Если произойдет непредвиденная ситуация, медики могут подать сигнал тревоги из любой части города с планшетов, он поступит в дежурную часть и будет передан ближайшему экипажу Росгвардии.