Кузбасс поможет восстановить главный культурный центр Горловки

Сергей Цивилев определил сроки восстановления коммунальной системы Горловки.

Кузбасские специалисты помогут восстановить главный культурный центр Горловки - Дворец культуры «Шахтер», разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в ноябре минувшего года.

В результате прямого попадания вражеской ракеты серьезно пострадала кровля здания и концертный зал. Дома лишились сразу несколько творческих коллективов города, в том числе один из старейших театров страны народный театр «Юность», знакомый, кстати, во время своих сибирских гастролей зрителям Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска.

Кузбасские строители помогут вернуть главному культурному центру Горловки красивый вид.

- Кузбасские специалисты помогут с материалами и с рабочими кадрами. Дворец культуры, благодаря сибирякам, и лично губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, будет реконструирован по самым современным и надежным технологиям, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Горловки.

Во время своего недавнего визита в Горловку Сергей Цивилев также дал поручением восстановить после обстрела еще одно важное, на этот раз, образовательное учреждение - школу № 31 «Созвездие», где учатся дети с нарушениями зрения.

- Объем и сроки с горловскими коллегами четко определены, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава сибирского региона во время поездки в Донбасс встретился с горловской семьей Пигоревых. Их квартира в результате обстрела ВСУ была разрушена 26 сентября 2022 года. Ирина Пигорева с сыном и дочерью чудом остались живы.

- В момент попадания снаряда в нашу квартиру мы все были дома. Я очень испугалась, не за себя, за детей. Соседи не верили, глядя на полностью разрушенное жилье, что мы целы и невредимы. Чудо, не иначе. Спасибо нашему главе, он сразу дал нам квартиру из специального фонда. Сейчас мы в тепле и уюте – рассказала Сергею Цивилеву хозяйка разрушенной квартиры.

Губернатор Кузбасса пригласил горловскую семью Пигаревых в Сибирь.

Глава сибирского региона вручил детям семьи Пигаревых подарки и пригласил их провести каникулы в Кузбассе. Горловчане приглашение с радостью приняли.

В Горловке губернатор Кузбасса встретился с горловскими коммунальщиками, вместе они проверили готовность к работе специализированной техники переданной горловчанам - автовышек, погрузчиков, и т.д. Вся техника готова в работе на 100%.

- Мы протягиваем руку помощи братскому шахтерскому региону, четко понимая первоочередную необходимость восстановления объектов инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального комплекса. Будем продолжать возвращать Горловку к спокойной, мирной жизни, - подчеркнул Сергей Цивилев.