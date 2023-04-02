В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего ребенка

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Пока о трагическом инциденте известно немногое. По данным ведомства, 31 марта погибший 12-летний школьник был обнаружен на открытом участке местности в Куйбышевском районе. На теле ребенка не было каких-либо признаков насильственной смерти.

По факту смерти пятиклассника было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину гибели ребенка.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. Также ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части осуществления в отношении ребенка и семьи, в которой он проживал, профилактической работы.

Вчера о гибели 12-летнего школьника в Кузбассе написал телеканал РЕН ТВ. Сообщалось, что мальчик умер после курения вейпа – устройство было обнаружено рядом с телом подростка. При этом рядом также лежал баллон с бытовым газом. Однако, по данным телеканала, инцидент произошел в Кемерове, а не в Новокузнецке.