В Кузбассе двое мужчин накачали несовершеннолетних девочек наркотиками и пытались изнасиловать одну из них

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе суд отправил в колонию двух новокузнечан, которые уговорили двух девочек-подростков принять наркотики, а затем один из них совершил в отношении школьницы преступление сексуального характера. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Этот инцидент произошел в конце лета 2021 года. Две подружки 14 и 15 лет пришли на речку в Кузнецком районе искупаться и позагорать. Рядом с местом, где они остановились, уже отдыхали двое взрослых мужчин. Те заинтересовались молодыми девочками и пошли знакомиться. Слово за слово и вскоре «соседи» стали уговаривать школьниц попробовать запрещенные вещества, которые были у них с собой – их заранее купил один из мужчин. После того, как подружки согласились и приняли наркотики, старший из мужчин начал домогаться одну из школьниц. Используя ее состояние – она была в наркотическом опьянении – он совершил в отношении нее насильственные преступления сексуального характера. На этом мужчина не собирался останавливаться и попытался изнасиловать девушку, но это ему не удалось, так как школьница смогла вырваться и убежать. Рядом других отдыхающих не было, но девочка заметила на реке плывущую лодку и попросила людей, находящихся в ней, о помощи.

Мужчин задержали. Им было предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по четырем уголовным статьям: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), «Покушение на изнасилование несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), «Склонение к потреблению наркотических средств» (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), «Незаконный сбыт наркотических средств» ( п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По ходатайству следователя подельникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием обвиняемые не сотрудничали.

Суд признал новокузнечен виновными и назначил 34-летнему мужчине 11 лет колонии строго режима, 39-летнему – 10,5 лет в колонии строго режима.