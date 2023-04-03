Замглавврача кузбасской больницы осудят за крупные откаты

Заместителя главного врача новокузнецкой больницы обвинили в получении крупной взятки Фото: Даниил ОПАРИН

В понедельник, 3 апреля, в Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача одной из новокузнецких больниц. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе следствия выяснилось, что летом 2020 года замглавврача по ресурсному обеспечению новокузнецкой горбольницы договорился в ходе личной встречи с директором одной из местных фирм о предоставлении коммерческой организации «интересных» сведений о медучреждении, отражающих закупку различных материалов, предложив фирме создание благоприятных условий при заключении контрактов на поставку этих самых материалов. Награда за сведения - пять процентов от суммы сделки. Контрактов успели заключить на 25 миллионов рублей, из которых менеджер больницы должен был получить более миллиона рублей.

- Когда заместителя главного врача задержали, он успел получить 250 тысяч, что явилось частью ранее оговоренной суммы взятки в размере более одного миллиона рублей, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области.

При этом во время обыска в квартире у замглавврача обычной городской больницы нашли еще семь миллионов рублей, шесть тысяч евро и семь тысяч долларов, происхождение которых так и осталось неизвестным. Пояснить, откуда взялись такие суммы, мужчина не смог. В пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области сообщили «КП»-Кемерово», что все найденные денежные средства в данный момент арестованы.

В отношении обвиняемого следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.