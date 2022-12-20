В компании «СУЭК-Кузбасс» прошла первая игра «Что? Где? Когда?»

Борьба за первое место получилась напряженной. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В МФЦ «Горняк» состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между командами, представляющими советы молодежи предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».

Девять команд впервые состязались в спортивном варианте популярной игры, предполагающим, что все участники одновременно за минуту отвечают на один и тот же вопрос, отдавая организаторам записки со своими вариантами ответов. Выигрывает команда, давшая наибольшее количество верных ответов.

Отметим, что для некоторых игроков такая версия игры была уже знакома. Она входила в программу X Всероссийского молодежного научно-практического форума «Горная школа», состоявшегося в августе этого года в Кемерово. Тогда уверенную победу одержала команда «Обратный космос», представлявшая компанию «СУЭК-Кузбасс».

В этот раз борьба за первые места получилась более напряженной. Достаточно сказать, что после 19 заданных вопросов не удалось выявить призовую тройку. Пришлось организаторам задать еще несколько дополнительных вопросов, чтобы окончательно расставить команды по местам.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Кстати, вопросы касались самых разных тем, и были направлены больше не на энциклопедические знания участников, а на умение быстро, оригинально и неординарно мыслить. Ведь в хорошем вопросе, как правило, есть все необходимое для ответа. Надо только проявить сообразительность, найти его логику.

И как выяснилось, сразу две команды, показав в ходе «мозговых штурмов» необходимые качества, сумели правильно ответить более, чем на половину вопросов. По итогам игры победителями стали «Связные» (Технологическая связь) и «Великие комбинаторы» (шахта имени С.М. Кирова). «Серебро» - у команды «СИБ-ДАМЕЛЬ». А «бронза» опять же у двух команд - «Локомотив» (Производственно-транспортное управление) и «Зато красивые!» (Санитарно-профилактическая лаборатория). Отдельную благодарность заслужили студентки Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, помогавшие оперативно собирать записки с ответами.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Хорошая игра, помогает перезагрузить мозги от повседневной работы, - делится впечатлениями капитан «Связных» Евгений Кожанов. - Вопросы оказались скорей на общую эрудицию. Многое значит взаимопонимание в команде - умение слышать друг друга и находить правильные версии.

- Мы рассматриваем игру «Что? Где? Когда?», как один из способов подготовки к решению инженерных кейсов в различных конкурсах, проектах, - говорит руководитель сектора развития персонала ЦПиРП АО «СУЭК-Кузбасс» Яна Калиш. - Это соревнование помогает выявить молодых сотрудников, способных нестандартно, креативно мыслить и эффективно работать в команде. Первый опыт оказался успешным, и в дальнейшем мы планируем проводить серии интеллектуальных игр для сотрудников компании.