В Кузбассе клещи вышли на «охоту»

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году клещи в Кузбассе проснулись очень рано. Первый случай укуса этого паразита был зафиксирован в Новокузнецке 31 марта (в прошлом году – в начале апреля). Однако еще за две недели до этого в соцсетях появились первые фото найденных на прогулке кровопийц. Роспотребнадзор Кузбасса в этом году, как и в прошлом, прогнозирует большую активность клещей.

Осторожно, клещи!

В прошлом году в больницы Кузбасса с укусами клещей обратилось 27,7 тысяч человек. Показатель обращаемости составил 1066,3 на 100 тысяч человек. Хорошая новость в том, что это на 6,5 % ниже, чем в прошлом году по области, а плохая – что в 3,1 раза больше, чем среднем по России. Да, в нашем регионе клещи традиционно наиболее активны и опасны.

Клещи являются переносчиками различных заболеваний. В прошлом году в Кузбассе 192 человека заразились от этих членистоногих искодовым клещевым боррелиозом, 92 - клещевым энцефалитом. Также зарегистрировано пять случаев сибирского клещевого тифа, два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и один – моноцитарного эрлихиоза человека.

По данным Роспотребнадзора Кузбасса, риск быть укушенным есть в любой территории области, однако в некоторых местах зараженные паразиты встречаются чаще, чем в других. Так, высокие показатели заболеваемости клещевым энцефалитом - 4,34-28,95 на 100 тысяч населения при среднем показателе 3,53 - регистрируются в Анжеро-Судженске, Березовском, Гурьевске, Кемерове, Таштаголе, Юрге, Ижморском, Мариинском, Топикнском, Тяжинском и Кемеровском районах. Много случаев клещевого боррелиоза в Кемерове, Тайге, Таштеголе, Юрге, Ижморском, Кемеровском, Мариинском Тисульском, Тяжинском, Чебулинском, Юргинском районах. Показатели заболеваемости в этих муниципалитетах составляют 8,32-67,84 на 100 тысяч населения при общеобластном показателе 7,37.

Каждую весну в Кузбассе проводится акарицидная обработка парков, зон отдых, территорий детских лагерей. В прошлом году объем обработок составил 3 112 га. При этом специалисты отмечают, что клещи все чаще стали выходит на «охоту» не только в дикой природе, но и территориях дач, садоводческих обществ, что говорит об урбанизации очага.

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как защититься от клещей

Пик активности опасных членистоногих обычно приходится на май-июнь, но просыпаются они раньше. Поэтому уже сейчас в регионе принимаются меры по предупреждению заболеваний, передающихся этими паразитами. Так, постановлением Роспотребнадзора Кузбасса главам муниципалитетов рекомендуется расчистить территории парков, скверов, мест отдыха от валежника, прошлогодней растительности, провести там обработку и регулярно скашивать траву. Региональному минздраву необходимо обеспечить контроль за проведением вакцинации, наличием иммуноглобуличиеских препаратов в медучреждениях и проведением исследований клещей, снятых с кузбассовцев.

Впрочем, защититься от опасных паразитов каждый может сам, соблюдая меры профилактики. Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Она проходит в три этапа в течение года, а затем необходимо лишь ревакцинация каждые три года. Детям прививки делают бесплатно. В случае, если человек не привит и укушен энцефалитным клещом, ему вводят готовые антитела - иммуноглобулин.

Против других заболеваний, которые переносят клещи, прививок не существует, но эти инфекции лечатся антибиотиками. Именно поэтому при укусе паразита важно обратиться в больницу и при положительном результате на клещевые инфекции наблюдаться у врача. Кстати, по данным Роспотребнадзора, чаще всего заболевают непривитые люди, а также те, кто не поехал сразу же после укуса в поликлинику и не получил экстренную профилактику и лечение.

Также стоит соблюдать меры профилактики на отдыхе в лесу. В частности, необходимо носить одежду с длинным рукавом, заправлять брюки в носки; одежда должна быть светлой – так клеща легче заметить; нужно использовать репелленты и осматриваться каждые 15-20 минут.