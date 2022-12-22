Гендиректор Александровского машзавода: «Сейчас время возможностей»

В 2022 году Александровский машиностроительный завод заработал с новой силой. Фото: пресс-служба АМЗ.

Новый Год время не только поздравлений, но и время благодарностей, мы попросили Артура Маркаряна - генерального директора Александровского машиностроительного завода - одного из ведущих производителей горно-шахтного оборудования и градообразующего предприятия города Александровск (Пермский край) сказать пять «спасибо» уходящему 2022 году.

Генеральный директор Александровского машиностроительного завода - Артур Маркарян. Фото: Алексей ДАНИЧЕВ/РИА Новости

1. Во-первых, должен сказать «спасибо!» нашей стране за то, что всегда дает возможность роста. И, конечно, в особенно важные исторические периоды, приходит понимание, что, как говорил Сенека, «Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя».

2. Спасибо! – Пермскому краю и его руководству в лице губернатора Дмитрия Махонина. Восстанавливать градообразующее предприятие дело непростое, требующее не только человеческих ресурсов, но и административных. В этом году, администрация Пермского края сделала все, чтобы АМЗ заработал с новой силой, в кратчайшие сроки были решены вопросы жизненно важные для завода, и до сих пор мы чувствуем поддержку и внимание со стороны местных властей. Со своей стороны и мы гарантируем, что не подведем край и его руководство.

Завод производит горно-шахтную и горнорудную технику. Фото: пресс-служба АМЗ.

3. Спасибо! – партнерам завода, настоящим и будущим, за веру в нас, в нашу продукцию и в нашу ответственность. Нам действительно многое удалось в 2022-м благодаря партнерам. Портфель заказов АМЗ наращивается, думаем, что в новом году выйдем на новые, впечатляющие результаты по количеству заказов, планируем до конца 2023 года полностью обеспечить загрузку предприятия. Из достижений завода – мы полностью восстановили производство электровозов, создание которых было освоено нашим заводом в 1942 году, к слову, и раньше срока отправили первые нашим заказчикам. А также нам удается увеличить фонд заработной платы сотрудников.

Завод производит горно-шахтную и горнорудную технику. Фото: пресс-служба АМЗ.

4. Спасибо! –самому ценному ресурсу - человеческому ресурсу завода – его сотрудникам: ветеранам, без советов которых мы бы не обошлись в восстановлении деятельности завода, нынешним сотрудникам, которые честно несут свою вахту, а также будущим - подрастающему поколению, которое, мы знаем, стремится к нам работать, и мы рады пополнять наши трудовые ресурсы молодежью.

5. Спасибо! 2022 году за возможности, которые он принес, так как сейчас для российской промышленности именно время возможностей и ответственности, особенно с точки зрения импортозамещения.

Завод производит горно-шахтную и горнорудную технику. Фото: пресс-служба АМЗ.

Справка «КП»

ОАО «Александровский машиностроительный завод» - АМЗ – старейшее градообразующее предприятие Пермского края. В 2022 году заводу исполнилось 220 лет. Завод - машиностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Одним из основных видов выпускаемой продукции являются ленточные конвейеры с шириной ленты до 2000 мм для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли и других сыпучих и кусковых.

Сегодня ОАО «АМЗ» располагает полным производственным циклом — от производства собственного сырья до комплектующих для производимой продукции.