Десятилетний гимназист из Кузбасса придумал новое развлечение для сверстников

Максим Сухих озвучил свою идею на федеральном форуме. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ученик четвертого класса кемеровской гимназии №41 Максим Сухих вместе с корреспондентом Тамарой Боленковой ведет областное тревел-шоу «Гуляем по Кузбассу», посвященное формированию комфортной городской среды. О впечатлениях со съемок он несколько раз рассказал сверстникам на детском совете при Минстрое России (сам Максим является кандидатом в члены совета). И в процессе обсуждения у школьника родилась идея нового игрового элемента для детских площадок. Юный ведущий придумал кран для песочницы, которым можно черпать и перемещать песок.

- На съемках мы смотрим лучшие парки в городах, куда приезжаем. В Ленинске-Кузнецком среди таких был парк Здоровья, он находится в Лесном городке, - рассказывает Максим Сухих. - Там было много интересного: качели на троих, веревочный скалодром и ручной экскаватор в песочнице. Мне хочется, чтобы такие элементы были и в парках Кемерова, где я живу. Может, даже чтобы это был один парк с лучшими элементами, в том числе, которые нарисуют сами дети. Один элемент я уже придумал и нарисовал - это кран в песочнице. Почти как экскаватор, но им можно песок не только черпать, но и перемещать. Это может стать настоящей песочной стройкой. Особенно если оборудовать гигантскую песочницу и краном, и экскаватором.

Свой рисунок Максим показал по видеосвязи на очередном заседании детского совета, прошедшем в рамках престижного ежегодного федерального форума «Инфраструктурные инвестиции». Вместе с гимназистом в дискуссии участвовала кузбасский эксперт, заместитель директора - начальник архитектурно-дизайнерского бюро ГБУ «Проектный институт «Кузбасспроект», кандидат архитектуры Елена Петерс. Эксперт оценила оригинальность конструкции Максима и сказала, что проект имеет право на существование при доработке требований безопасности.

Ответственный секретарь Общественного совета, помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко тоже поддержала идею кузбасского подростка и также отметила просветительскую ценность телепроекта, который ведет Максим. Суть тревел-шоу в том, что ребенок своими глазами видит, как изменяется городская среда, тестирует ее и рассказывает о новшествах, о том, что понравилось, искренне и честно.