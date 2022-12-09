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Общество9 декабря 2022 4:36

Десятилетний гимназист из Кузбасса придумал новое развлечение для сверстников

Эксперты поддержали идею, отметив оригинальность конструкции, придуманной школьником
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
Максим Сухих озвучил свою идею на федеральном форуме.

Максим Сухих озвучил свою идею на федеральном форуме.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ученик четвертого класса кемеровской гимназии №41 Максим Сухих вместе с корреспондентом Тамарой Боленковой ведет областное тревел-шоу «Гуляем по Кузбассу», посвященное формированию комфортной городской среды. О впечатлениях со съемок он несколько раз рассказал сверстникам на детском совете при Минстрое России (сам Максим является кандидатом в члены совета). И в процессе обсуждения у школьника родилась идея нового игрового элемента для детских площадок. Юный ведущий придумал кран для песочницы, которым можно черпать и перемещать песок.

- На съемках мы смотрим лучшие парки в городах, куда приезжаем. В Ленинске-Кузнецком среди таких был парк Здоровья, он находится в Лесном городке, - рассказывает Максим Сухих. - Там было много интересного: качели на троих, веревочный скалодром и ручной экскаватор в песочнице. Мне хочется, чтобы такие элементы были и в парках Кемерова, где я живу. Может, даже чтобы это был один парк с лучшими элементами, в том числе, которые нарисуют сами дети. Один элемент я уже придумал и нарисовал - это кран в песочнице. Почти как экскаватор, но им можно песок не только черпать, но и перемещать. Это может стать настоящей песочной стройкой. Особенно если оборудовать гигантскую песочницу и краном, и экскаватором.

Свой рисунок Максим показал по видеосвязи на очередном заседании детского совета, прошедшем в рамках престижного ежегодного федерального форума «Инфраструктурные инвестиции». Вместе с гимназистом в дискуссии участвовала кузбасский эксперт, заместитель директора - начальник архитектурно-дизайнерского бюро ГБУ «Проектный институт «Кузбасспроект», кандидат архитектуры Елена Петерс. Эксперт оценила оригинальность конструкции Максима и сказала, что проект имеет право на существование при доработке требований безопасности.

Ответственный секретарь Общественного совета, помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко тоже поддержала идею кузбасского подростка и также отметила просветительскую ценность телепроекта, который ведет Максим. Суть тревел-шоу в том, что ребенок своими глазами видит, как изменяется городская среда, тестирует ее и рассказывает о новшествах, о том, что понравилось, искренне и честно.

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