В Кемерове полицейский спас из колодца женщину с собакой

Елена едва не потеряла Астру в колодце. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Для кемеровчанки Елены Серебренниковой прогулка с собакой едва не закончилась трагедией. Женщина вместе с питомцем оказалась в колодце. Спас их случайно проезжающий мимо полицейский. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В то утро Елена Серебренникова и ее мама Аледона Рыбакова гуляли с далматином по кличке Астра на поле недалеко от Металлплощадки. Внезапно собака прыгнула и пропала из виду. Женщины побежали в сторону Астры и обнаружили, что та провалилась в открытый люк канализационного колодца.

- Мы увидели большой колодец и внутри собаку в воде. Естественно, я кинулась за ней, вытащила из воды и попыталась подняться по лестнице, - вспоминает Елена.

Одной рукой кемеровчанка держала собаку, которая весит более 30 килограммов, другой хваталась за арматурные перекладины лестницы. Но как Елена ни старалась, выбраться из колодца у нее не получилась. Прошло минут 30, ноги намокли, силы были на исходе и, казалось, ситуация безвыходная... Но по счастливой случайности по дороге в районе поселка проезжал сотрудник правоохранительных органов. Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу лейтенант полиции Максим Леммер увидел машущую руками женщину – мать Елены – и остановился. Узнав, что в колодец провалилась женщина с собакой, он сразу же поспешил на помощь.

- Я посмотрел, как им помочь. Собака была на поводке, за него я ее и вытащил, - рассказал Максим Леммер. После этого он помог выбраться владелице собаки.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Елена и ее мама Аледона поблагодарили лейтенанта полиции за неравнодушие, помощь и спасение.

- Спасибо огромное! Если бы он не подоспел вовремя, не оказал оперативной помощи, то собаку бы я потеряла, - сказала Елена Серебренникова.