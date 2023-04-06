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Общество6 апреля 2023 14:37

В Кузбасс на «Ночь Юрия Гагарина» приедут писатели-фантасты и актер, воплотивший образ первого космонавта

В рамках грандиозного фестиваля в регионе пройдет более 190 крупных событий
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На фестивале "Ночь Юрия Гагарина! Кузбасс обязательно вспомнит своего Великого звездного земляка Алексея Леонова

На фестивале "Ночь Юрия Гагарина! Кузбасс обязательно вспомнит своего Великого звездного земляка Алексея Леонова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

190 крупных событий, в том числе 10 международных, состоится с 10 по 16 апреля в Кузбассе в рамках фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

В это время в регионе пройдут встречи с писателями-фантастами и космонавтами, научные конференции, телемосты, выставки, кинопоказы, просветительские акции, экскурсии.

Одним из ярких событий обещают стать встречи старшеклассников Кузбасса со своими сверстниками из Беларуси и Казахстана. Вместе в рамках проекта «Путь к космосу» они познакомятся с профессиями «звездной» отрасли. Специально для юных участников фестиваля дочь космонавта Алексея Леонова Оксана Леонова проведет серию познавательных лекций, во время которых подробно расскажет о своем легендарном отце.

Увидят участники космического фестиваля и самого Юрия Гагарина, вернее его образ в лице актера Ярослава Жалнина, исполнившего главную роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе». С 13 по 15 апреля актер посетит учреждения культуры Киселевска, Прокопьевска, Мариинска и Тяжина. Завершится гастрольный тур 15 апреля в Новокузнецке.

- Финалом фестиваля станут гала-концерты «Время победителей. Полет в будущее», которые состоятся в 18:00 в субботу, 15 апреля, в Кемерове в Ледовом дворце «Кузбасс» и в Новокузнецке в Арене Кузнецких металлургов. Ведущими станут Александр Олешко и Дмитрий Дюжев. В концертах примут участие свыше 500 артистов, в том числе из ДНР. Пройдет парад 560 российских и иностранных студентов, которые обучаются в кузбасских вузах. Продажа билетов уже началась, - пояснили «КП»-Кемерово» в оргкомитете фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ