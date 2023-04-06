В Кузбасс на «Ночь Юрия Гагарина» приедут писатели-фантасты и актер, воплотивший образ первого космонавта

На фестивале "Ночь Юрия Гагарина! Кузбасс обязательно вспомнит своего Великого звездного земляка Алексея Леонова Фото: Борис КУДРЯВОВ

190 крупных событий, в том числе 10 международных, состоится с 10 по 16 апреля в Кузбассе в рамках фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

В это время в регионе пройдут встречи с писателями-фантастами и космонавтами, научные конференции, телемосты, выставки, кинопоказы, просветительские акции, экскурсии.

Одним из ярких событий обещают стать встречи старшеклассников Кузбасса со своими сверстниками из Беларуси и Казахстана. Вместе в рамках проекта «Путь к космосу» они познакомятся с профессиями «звездной» отрасли. Специально для юных участников фестиваля дочь космонавта Алексея Леонова Оксана Леонова проведет серию познавательных лекций, во время которых подробно расскажет о своем легендарном отце.

Увидят участники космического фестиваля и самого Юрия Гагарина, вернее его образ в лице актера Ярослава Жалнина, исполнившего главную роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе». С 13 по 15 апреля актер посетит учреждения культуры Киселевска, Прокопьевска, Мариинска и Тяжина. Завершится гастрольный тур 15 апреля в Новокузнецке.

- Финалом фестиваля станут гала-концерты «Время победителей. Полет в будущее», которые состоятся в 18:00 в субботу, 15 апреля, в Кемерове в Ледовом дворце «Кузбасс» и в Новокузнецке в Арене Кузнецких металлургов. Ведущими станут Александр Олешко и Дмитрий Дюжев. В концертах примут участие свыше 500 артистов, в том числе из ДНР. Пройдет парад 560 российских и иностранных студентов, которые обучаются в кузбасских вузах. Продажа билетов уже началась, - пояснили «КП»-Кемерово» в оргкомитете фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».