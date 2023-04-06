В Кузбассе предпринимателя застрелили на глазах десятков очевидцев

Фото: СОК | Семья Осинники Калтан / ВКонтакте

В кузбасском городе Осинники мужчину застрелили на улице. Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло среди бела дня в оживленном месте – на автостанции. Очевидцы рассказывают, что нападавших было двое. Они подъехали на «Жигулях» к остановке, затем один из злоумышленников – он был одет в спецодежду дорожного рабочего – подошел к неизвестному мужчине и выстрелил в него. После этого киллеры скрылись с места преступления. Все это произошло на глазах людей, находившихся на станции. Некоторое время люди не понимали, что произошло, а потом решились подойти к машине и увидели мужчину с огнестрельной раной – он был убит выстрелом в голову. На кадрах с места ЧП видно большое скопление автомобилей на автостанции, в том числе полицейских. На других фото запечатлен сам погибший – он лежит в луже крови рядом с открытой машиной.

По данным пользователей соцсетей, мужчина, в которого стреляли, был предпринимателем. Его фирма работала с конца 90-х годов, ее деятельность была связана с автомобильным грузовым транспортом. В 2004 году компания была ликвидирована, после чего открыта новая.

Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранительные органы. В Следкоме Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что возбуждено уголовное дело.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в ведомстве.

ЧП взбудоражило весь город. Местные жители с ужасом пишут в комментариях о том, что «вернулись 90-е годы».