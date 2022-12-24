В Кемерове задержана владелица дома, где погибли 20 человек

Дом, в котором погибли 20 человек, сдавался в аренду. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове задержана владелица дома, где сгорели 20 человек. Сейчас ее допрашивают следователи.

Как стало известно, женщина уже несколько лет сдавала двухэтажное здание по улице Таврической пастору евангельской церкви. На первом этаже арендатор оборудовал магазин, где продавались корма для животных, а на втором - бесплатный приют для бездомных, куда пускали всех желающих из милосердия.

Напомним, что пожар здесь произошел в ночь на субботу. Общая площадь распространения огня составила 180 квадратных метров. Второй этаж, где находились жильцы, выгорел полностью. Погибли 20 постояльцев, шестерым удалось спастись.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила поздно, когда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям и утеплителю из пенопласта.

Также стало известно, что 7 декабря инспектора пожарной охраны не пустили в здание, чтобы он провел осмотр помещение. По этому факту был составлен административный протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.