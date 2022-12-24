Владелец сгоревшего в Кемерове дома престарелых узнал о пожаре от полиции

О пожаре организатор дома милосердия узнал в три часа ночи. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Следственный комитет РФ опубликовал видео части допроса пастора Андрея Смирнова, задержанного в рамках уголовного дела по факту гибели людей во время пожара, произошедшего в ночь на субботу в приюте по улице Таврической в столице Кузбасса.

В ходе допроса на камеру организатор приюта - также в сообщении Следкома он назван управляющим - рассказывает, что узнал о пожаре в три часа ночи, когда ему домой позвонил полицейский и сообщил: У вас - пожар. Смирнов, по его словам, сразу оделся и выехал на место.

По данным сотрудников Следкома, накануне трагедии постояльцы приюта рассказали Смирнову о сломанном угольном котле отопления, но он ничего не предпринял.

Также уже установлено, что услуги по уходу за бездомными и пожилыми предоставлялись без каких-либо документов и с нарушением правил противопожарной безопасности. В результате случившегося пожара, по последним данным, погибли двадцать два постояльца, еще шесть были спасены.