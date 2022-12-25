Эксперт призвал разобраться, почему постояльцы сгоревшего кемеровского приюта не смогли эвакуироваться

Ночной пожар унес жизни 22 человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Доктор технических наук, профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС России Вадим Коробко одну из причин случившейся трагедии видит в несовершенстве существующей системы контрольно-надзорной деятельности.

- Самая большая проблема сегодня в том, что у нас увеличивается количество организаций, которые обслуживают техносферу. А методы контроля остаются прежними, - отмечает эксперт.

Напомним, что после пожара, унесшего 22 жизни, стало известно, что в начале декабря в здание не пустили пожарного инспектора. В отношении собственника тогда, по информации МЧС, составили протокол.

Но о грубых нарушениях пожарной безопасности в нелегальном приюте контролирующие органы, оказывается, узнали куда как раньше. Во всяком случае, как пишет ТАСС со ссылкой на некий неназванный источник, во время внеплановой проверки прокуратуры Заводского района Кемерова, которая проходила в феврале 2022 года по обращению МЧС после выявления приюта, проверяющие обнаружили, что в доме отсутствовала автоматическая система пожаротушения, не было пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа и освещения. Плюс полы были сделаны из пожароопасных материалов. Однако о принятии каких-либо мер по данному объекту нигде не сообщалось. Но, судя по всему, приют не закрывался.

- И нужно понять, кого и за что наказать. Ситуация не может быть решена в одну сторону. С одной стороны тонко стоит вопрос о том, что этим людям некуда идти, их приютили и им дали кров, иначе бы они просто погибли. И там не было путей для эвакуации. И это риски, которые мы все несем. Эти риски можно сократить, должны власти и бизнес озаботиться тем, как помочь с точки зрения пожарной безопасности, что же самое важное, а что менее важное, - полагает Вадим Коробко.