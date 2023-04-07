Опубликован график отключения горячей воды в Новокузнецке-2023

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке отключения горячей воды в 2023 году начнутся с 15 мая. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Первым повозиться с тазиками предстоит жителям Заводского и Новоильинского районов, получающих тепло и горячую воду от Западно-Сибирской ТЭЦ. Там гидравлические испытания запланированы на период с 15 по 28 мая.

Вторыми под отключения горячей воды попадают дома в контуре Кузнецкой ТЭЦ в Центральном и Куйбышевском районах - с 22 мая по 4 июня. Затем - с 19 июня по 2 июля - испытания тепловых сетей пройдут в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

Напомним, что во всех районах сроки отключений составляют 14 дней. За это время энергетики должны успеть провести целый комплекс работ, в том числе проверить тепломагистрали повышенным давлением. Работы необходимы для того, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

- На распространенный вопрос от жителей: «Почему так долго нету горячей воды?», - ответ специалистов СГК вполне закономерен и прост: «Сокращение сроков гидравлических испытаний в ущерб качеству их проведения не позволит в Новокузнецке обеспечить надежное теплоснабжение зимой. Плановое отключение на 14 дней горячей воды летом - это максимально возможное снижение рисков аварийных отключений в зимние месяцы», - рассказали в СГК Кузбасса.

КОНКРЕТНО

Отключения горячей воды по датам:

15 - 28 мая - Заводской и Новоильинский районы.

22 мая - 4 июня - Центральный и Куйбышевский районы.

19 июня - 2 июля – Кузнецкий и Орджоникидзевский районы.