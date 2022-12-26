«Ростелеком» представил кузбасскому бизнесу цифровые услуги и сервисы

Фото: пресс-служба Кемеровского филиала «Ростелеком»

«Ростелеком» в Кузбассе провел деловую встречу с представителями крупных коммерческих компаний, где рассказал о цифровых услугах и сервисах, которые помогают бизнесу развиваться в современных условиях.

На встрече присутствовали руководители и топ-менеджеры компаний из банковской, транспортной, горнодобывающей отраслей, из сферы торговли и медицины. Эксперты «Ростелекома» предложили компаниям возможности отечественного программного обеспечения, рассказали о преимуществах облачной инфраструктуры оператора, поделились готовыми кейсами работы с цифровыми платформами, а также представили услугу «Сервис контроля печати».

Облачная платформа «Ростелекома» — это 19 центров обработки данных (ЦОД) уровня Tier III, расположенных во всех федеральных округах. Представители оператора презентовали решения на базе российской площадки TIONIX: почтовый сервис на базе CommuniGate Pro, виртуальные рабочие столы для безопасной удаленной работы, виртуальный диск для обработки и хранения корпоративных и персональных данных.

Фото: пресс-служба Кемеровского филиала «Ростелеком»

Один из рассмотренных кейсов – размещение информационной системы (АИС) «Обучающиеся» в хранилище ПАО «Ростелеком», имеющем аттестацию на соответствие Федеральному закону «О персональных данных» 152-ФЗ, а также защита каналов связи с помощью шифрования по ГОСТу для повышения доступности сервиса для посетителей и уровня информационной безопасности. Перенос системы прошел без остановки рабочих процессов в течение недели.

«“Ростелеком” предлагает компаниям современные цифровые услуги отечественного производства по сервисной модели под ключ с учетом мировых тенденций развития отрасли. Как технологический партнер наша компания предоставляет возможности для хранения и защиты данных клиентов 24/7, объединения и контроля филиалов по всей стране при помощи масштабируемых, отказоустойчивых облачных сервисов», — комментирует Александр Степанов, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Эксперты оператора также на встрече презентовали цифровую систему офисной печати. «Ростелеком. Сервис печати» — это программное обеспечение для мониторинга работы многофункциональных устройств и управления печатью. Благодаря услуге можно удаленно контролировать целевое использование бумаги и принтера, следить за состоянием расходных материалов, управлять процессом печати с компьютера или смартфона, формировать архив отправленных на печать документов и создавать отчеты по каждому пользователю и устройству. Цифровое решение включено в единый реестр отечественного ПО.

«Очень рад был принять участие в бизнес-встрече с представителями компании «Ростелеком». Такие мероприятия важны, они позволяют обсудить возможные сложности напрямую с руководством компании, найти подходящие пути решения спорных вопросов, изучить новые продукты компании и тенденции развития отрасли в целом, обозначить интересующие нас направления. «Ростелеком. Сервис печати» — интересное решение с точки зрения распределения прав доступа и контроля утечки конфиденциальной информации. Мы рассматриваем возможность подключения данной услуги», — поделился Олег Чапивский, заместитель начальника отдела информационных технологий ГПК «Пассажиравтотранс».

Узнать больше о цифровых сервисах для бизнеса и оставить заявку на подключение можно на сайте компании или по номеру 8 800 200 3000.